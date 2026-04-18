Barrenetxea y Oyarzabal ponen por delante a la Real Sociedad y Lookman hace el gol del Atlético

La final de Copa del Rey empezó de lo más animada. Ander Barrenetxea hizo el gol más rápido en la historia de la final del campeonato, cabeceando un centro de Guedes. Tardó 13 segundos, en la primera jugada del partido. No podía ponerse más cuesta arriba para un Atlético que reaccionaría, con el empate por medio de Lookman en el minuto 19, superando a Marrero con su disparo desde fuera del área. De penalti, en el descuento de la primera mitad, llegaba el tanto de Mikel Oyarzabal.

13 segundos es lo que tardó Ander Barrenetxea en adelantar a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey ante el Atlético. El delantero del conjunto vasco les puso por delante aprovechando un error en cadena de la defensa rojiblanca que permitió a Gonçalo Guedes meter un centro al corazón del área. Allí, se impuso en el salto a Ruggeri. Se trata del gol más rápido en la historia de la final de un Campeonato de España, ya sea como Copa del Rey o en las distintas denominaciones que ha tenido a lo largo de la historia.

Qué fichaje que hizo en invierno el Atlético de Madrid. Cuesta recordar un futbolista con una incidencia mayor que la que ha tenido Ademola Lookman en este equipo desde su llegada. 40 millones de los que nadie se arrepiente y que les han permitido llegar a la final de Copa del Rey, meterse en semifinales de la Champions y, en La Cartuja, igualar el encuentro. Lo hizo por medio de un disparo desde la frontal del área, con el que superó por bajo a Marrero.