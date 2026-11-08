Luis de la Fuente convoca a Jorge de Frutos por la lesión de Ander Barrenetxea

Cambio en la convocatoria de la Selección española. Jorge de Frutos entra en la lista de Luis de la Fuente en sustitución de Ander Barrenetxea, que ha caído lesionado este domingo en el partido de la Real Sociedad en Liga. Ese contratiempo ha obligado a De la Fuente a hacer un cambio en la convocatoria, llamando para estos últimos partidos de la Selección de este año 2026 al jugador del Rayo Vallecano.

De Frutos no debutará con la Selección, ya que hace algo más de un año, en septiembre de 2025, ya fue llamado por Luis de la Fuente. También fue por la lesión de un compañero, en ese caso Yéremi Pino, y debutó con el combinado nacional en un duelo ante Turquía. Ahora repite llamada y se concentrará con el resto de los convocados este lunes, 9 de noviembre, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La llamada de Luis de la Fuente a De Frutos se debe a la lesión de Ander Barrenetxea, que cayó lesionado en el duelo de este domingo de la Real Sociedad precisamente ante el Rayo Vallecano. El jugador vasco fue cambiado en el minuto 70 tras notar unas molestias físicas en el muslo. Barrenetxea abandonó el césped de Anoeta visiblemente afectado.

España jugará dos partidos esta próxima semana, los últimos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. El primero será en Praga ante la República Checa el jueves 12 de noviembre y el segundo en el Metropolitano de Madrid ante Inglaterra el domingo 15.

El equipo campeón del mundo cerrará con esos dos encuentros el año 2026, tan especial por haber ganado el Mundial en verano. España ya está en cuartos de final de la Liga de las Naciones, que se jugará en eliminatoria de ida y vuelta en el mes de marzo, aunque todavía no tiene asegurada la primera plaza de grupo. Lo más normal es que el duelo ante Inglaterra en Madrid sea el que decida ese primer puesto.

Así queda la convocatoria de España tras este cambio