Real Sociedad y Olympique de Lyon firman un empate insuficiente para los blanquiazules

Real Sociedad y Olympique de Lyon firmaron las tablas en Anoeta con un empate a uno que supo a poco al conjunto txuriurdin. Óskarsson abrió la lata para los locales, pero Tolisso igualó tras el paso por vestuarios. El conjunto blanquiazul dispuso de ocasiones en la recta final, pero no estuvo acertado ante Greif. Alcanzado el ecuador de la fase de liga de la Europa League, la Real Sociedad suma cinco puntos de 12 posibles y se aleja de la lucha por el Top 8.

El partido inició después de un sentido minuto de silencio por el fallecido Jesús de Miguel y sin que sonara el himno de la Europa League en memoria del futbolista del Tenerife. Los locales comenzaron inquietando a la defensa francesa al contraataque, pero sin concretar ninguna de sus llegadas. Ante la falta de ideas del cuadro visitante, Tolisso reclamó un penalti tras caer en el área ante Aramburu. Ni el árbitro ni el VAR consideraron punible la acción.

Apenas dos minutos después de las protestas del Olympique de Lyon, Óskarsson inauguró el marcador. El ariete islandés no desaprovechó un regalo en forma de centro medido de Barrenetxea para adelantar a la Real Sociedad. El envío desde la izquierda del extremo, que previamente había recuperado el balón en la presión, encontró la cabeza de un Oskarsson completamente liberado para rematar al fondo de la red. El premio pudo ser doble, pero unos centímetros privaron a Mikel Oyarzabal estrenar su casillero de goles en competición europea esta temporada. El latigazo lejano del capitán txuriurdin salió a centímetros del poste.

También probó suerte Barrenetxea con una falta en la frontal que lanzó directamente a la barrera. El arreón previo al descanso fue de los visitantes, liderado por Boudache y Keito Nakamura. De las botas del japonés salió un buen centro atrás que Tessmann no pudo convertir en remate, en la aproximación más peligrosa de los suyos. La Real Sociedad se marchó a vestuarios con ventaja, aunque entregando el dominio del choque a un Olympique de Lyon mejor plantado en los minutos finales.

Tolisso igualó la contienda tras el descanso

El inicio del segundo tiempo evidenció una de las máximas de fútbol: el que perdona, lo acaba pagando. Dos errores ante la presión adelantada de la Real Sociedad le pudieron salir caros al conjunto lionés. Greif entregó el balón a Guedes y el portugués, con la portería desguarnecida, no pudo levantar la pelota por encima del guardameta. Tampoco acertó Barrenetxea, sólo después de que Oyarzabal peinara dentro del área. Esta sucesión de ocasiones desaprovechadas de los de Matarazzo desembocó en el empate, obra de Tolisso tras controlar con el pecho y fusilar ante la salida de Marrero.

El encuentro se niveló tras el empate, aunque las ocasiones cayeron del lado local. Kluivert privó a Óskarsson de su segundo tanto cuando el islandés ya se relamía en el segundo palo. Al igual que Greif minutos atrás, Marrero también regaló un balón en salida a Nakamura que pudo ser fatal para los intereses de la Real Sociedad, pero el japonés estrelló su disparo contra la defensa. Oyarzabal dispuso de una nueva oportunidad ante Greif, pero el ex portero del Mallorca taponó su intento, un tanto escorado, en el mano a mano.

El Olympique de Lyon no renunció a su plan de arriesgar sacando el balón jugado, lo que le costó varios sustos pero también le dio oxígeno ante el empuje txuriurdin. El peligro de los locales volvió a concentrarse en el contraataque, con Ochieng y Sucic sumándose a este arte desde el banquillo; aunque sin éxito frente a Greif. Tolisso pudo firmar el doblete antes del descuento, pero Marrero le privó del gol esta vez. Al final, reparto de puntos que satisface al Olympique de Lyon, con siete en su casillero, y deja con mal sabor de boca a una Real Sociedad que mereció más el triunfo.