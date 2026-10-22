La Real Sociedad presenta candidatura en Europa League tras machacar al Lillestrom en Noruega

Al fin la Real Sociedad recordó lo que es ganar en Europa. A la tercera fue la vencida. Tras caer ante el Bournemouth y sólo sacar un empate contra la Union Saint-Guilloise, el equipo español ha ganado y ha disfrutado al machacar al Lillestrom noruego (0-6) en una victoria que le da aire y confianza en la Europa League. La Real arrasó al equipo noruego y da el primer zarpazo en lo que debe ser su candidatura para pelear el título europeo.

Sin frío para lo que es Noruega (unos nueve grados), la Real Sociedad completó el mejor partido de la temporada en un triunfo muy convincente. Bien es verdad que el rival es el que era -sexto actualmente en la liga noruega que está ya acabando, al jugarse en año natural-, pero un triunfo así, y a domicilio, siempre es muy valorable.

Y más en un contexto de partido en el que a los 33 minutos de juego el equipo vasco ya ganaba por 0-3, por lo que el resultado estaba sentenciado. Sin embargo, con Oyarzabal dirigiendo al equipo, la Real Sociedad quiso más y acabó con una goleada de escándalo, un 0-6 que además le impulsa en una clasificación de Europa League cuyo formato, el mismo que la Champions, premia los goles.

Sergio Gómez, con un doblete, marcó los dos primeros goles de la Real en Noruega, en la localidad de Lillestrom, ciudad dormitorio de Oslo. Sucic puso el tercero y, tras hacer Matarazzo varios cambios para dar descanso, el conjunto donostiarra siguió disfrutando en el partido al ampliar la goleada a seis goles: Oskarsson puso el cuarto, Sucic volvió a marcar y el ruso Zakharyan anotó el sexto tanto.