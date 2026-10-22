Así queda la clasificación de la Europa League tras la tercera jornada con Real Sociedad y Celta de Vigo
La Juventus empató su partido contra el Rennes
El Bayern Leverkusen sigue invicto y sin encajar gol en la Europa League
Tras los empates de la Juventus y el Sunderland, los primeros puestos de la clasificación de la Europa League quedan totalmente abiertos. Ambos clubes corren el riesgo de bajar varias posiciones si alguno de sus perseguidores logra una victoria en ese tercer partido.
El Bayer Leverkusen sigue liderando la tabla, logrando nueve puntos de los nueve posibles en estos tres primeros partidos. El conjunto alemán sigue sin encajar ni un solo gol y es el principal favorito para llevarse el trofeo. Este jueves, ganó al OFI Creta a domicilio.
Por su parte, el Ferencvaros húngaro también ha logrado pleno de victorias y se sitúa en segunda posición, siendo, de momento, el único equipo junto al Leverkusen en ganar los tres partidos. Todo ello tras la disputa de los primeros nueve encuentros de esta tercera jornada de la fase de liga de la Europa League.
A partir de las 21:00 horas es el turno de los dos equipos españoles. La Real Sociedad se enfrenta al
Así queda la clasificación de la Europa League:
1. Bayer Leverkusen 9 pts
2. Ferencváros 9 pts
3. Union St. Gilloise 7 pts
4. Juventus 7 pts
5. Sunderland 7 pts
6. Benfica 6 pts
7. Beşiktaş 6 pts
8. AZ Alkmaar 6 pts
9. AFC Bournemouth 6 pts
10. Omonia Nicosia 6 pts
11. Lyon 6 pts
12. Olympiacos 6 pts
13. Rennes 5 pts
14. Sparta Prague 4 pts
15. Dinamo Zagreb 4 pts
16. Sturm Graz 4 pts
17. NEC Nijmegen 4 pts
18. Crystal Palace 3 pts
19. Milan 3 pts
20. Jagiellonia Białystok 3 pts
21. OFI Crete 3 pts
22. Torreense 3 pts
23. Salzburg 3 pts
24. Lillestrøm 1 pt
25. Real Sociedad 1 pt
26. Levski Sofia 1 pt
27. Hapoel Beer Sheva 1 pt
28. Lech Poznań 1 pt
29. Anderlecht 0 pts
30. Celta de Vigo 0 pts
31. Hoffenheim 0 pts
32. Viktoria Plzeň 0 pts
33. Celtic 0 pts
34. Marseille 0 pts
35. NK Celje 0 pts
36. Ararat Armenia 0 pts