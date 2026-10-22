Así queda la clasificación de la Europa League tras la tercera jornada con Real Sociedad y Celta de Vigo

Tras los empates de la Juventus y el Sunderland, los primeros puestos de la clasificación de la Europa League quedan totalmente abiertos. Ambos clubes corren el riesgo de bajar varias posiciones si alguno de sus perseguidores logra una victoria en ese tercer partido.

El Bayer Leverkusen sigue liderando la tabla, logrando nueve puntos de los nueve posibles en estos tres primeros partidos. El conjunto alemán sigue sin encajar ni un solo gol y es el principal favorito para llevarse el trofeo. Este jueves, ganó al OFI Creta a domicilio.

Por su parte, el Ferencvaros húngaro también ha logrado pleno de victorias y se sitúa en segunda posición, siendo, de momento, el único equipo junto al Leverkusen en ganar los tres partidos. Todo ello tras la disputa de los primeros nueve encuentros de esta tercera jornada de la fase de liga de la Europa League.

A partir de las 21:00 horas es el turno de los dos equipos españoles. La Real Sociedad se enfrenta al Lillestrøm, mientras que el Celta de Vigo se batirá ante el Celtic. Los equipos españoles, que juegan los dos a domiclio, no han comenzado el torneo con buen pie, pero ambos buscan esta noche su primera victoria.

Así queda la clasificación de la Europa League:

1. Bayer Leverkusen 9 pts

2. Ferencváros 9 pts

3. Union St. Gilloise 7 pts

4. Juventus 7 pts

5. Sunderland 7 pts

6. Benfica 6 pts

7. Beşiktaş 6 pts

8. AZ Alkmaar 6 pts

9. AFC Bournemouth 6 pts

10. Omonia Nicosia 6 pts

11. Lyon 6 pts

12. Olympiacos 6 pts

13. Rennes 5 pts

14. Sparta Prague 4 pts

15. Dinamo Zagreb 4 pts

16. Sturm Graz 4 pts

17. NEC Nijmegen 4 pts

18. Crystal Palace 3 pts

19. Milan 3 pts

20. Jagiellonia Białystok 3 pts

21. OFI Crete 3 pts

22. Torreense 3 pts

23. Salzburg 3 pts

24. Lillestrøm 1 pt

25. Real Sociedad 1 pt

26. Levski Sofia 1 pt

27. Hapoel Beer Sheva 1 pt

28. Lech Poznań 1 pt

29. Anderlecht 0 pts

30. Celta de Vigo 0 pts

31. Hoffenheim 0 pts

32. Viktoria Plzeň 0 pts

33. Celtic 0 pts

34. Marseille 0 pts

35. NK Celje 0 pts

36. Ararat Armenia 0 pts