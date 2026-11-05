La Ertzaintza neutralizó un grupo de ultras vascos con armas blancas, porras extensibles y drogas antes del Real Sociedad-Lyon

Los ultras vascos vuelven a liarla en la previa de un partido de fútbol. La Ertzaintza ha interceptado a un grupo de radicales de la Real Sociedad en la previa del duelo de Europa League de este jueves contra el Olympique de Lyon. Una detención en la que han evitado su avance requisándole armas blancas, porras extensibles, bengalas, drogas y todo tipo de objetos para desatar violencia y conflicto cuando iban camino al estadio.

Según detalló el operativo de la policía vasca en la tarde del miércoles, las autoridades del cordón de seguridad identificaron un grupo de hasta 100 personas que se concentraron cerca del Reale Arena. Un punto habitual de reunión de la afición vasca, aunque muchos radicales estaban camuflados para esquivar a la policía. Aunque se logró mantener el dispositivo para vigilar al grupo y así evitar enfrentamientos con los ultras del Lyon.

En dicho dispositivo, los agentes identificaron a 20 ultras vascos cerca del estadio y seis de ellos portaban cuchillos, navajas, porras, pasamontañas, bengalas, sprays…Todo ello con el objetivo de provocar tensión con los ultras del Lyon. Es por ello que la Ertzaintza procedió a la propuesta de sanción, de los cuales muchos contaban con antecedentes.

Otro de apenas 20 años fue investigado por amenazas y otro de 22 por desorden público. Mientras, uno de 25 fue detenido por atentar contra la seguridad vial. Por último, está un hombre de 27 años que ya fue sancionado hasta 13 veces por infringir la ley contra la seguridad ciudadana. Además de que constan dos detenciones por atentar contra agentes policiales y robo con violencia. El quinto, de 30 años, ya fue castigado por infracción contra la Ley de protección ciudadana y el último, de 31 años, está siendo investigado por impedir el derecho a reunión. Otro incidente que deja en mal lugar a los grupos ultras que manchan el fútbol, poniendo en riesgo a los más vulnerables.