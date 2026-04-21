Detienen a dos radicales vascos que acosaron a una caravana con la bandera de España tras la final de Copa

El delegado del Gobierno en Extremadura ha confirmado este martes que la Guardia Civil ha detenido a dos radicales vascos tras acosar, después de la final de la Copa del Rey, a una caravana de seguidores del Atlético de Madrid que llevaban una bandera de España en la parte posterior del vehículo. Estos dos ultras, que todo apunta a que eran seguidores de la Real Sociedad, fueron puestos en libertad y sus hechos serán investigados por la vía penal.

La Guardia Civil detuvo a dos personas, que posteriormente fueron puestas en libertad, por el acoso a una furgoneta que llevaba una bandera española con el escudo del Atlético de Madrid cuando circulaban por la A-5 en Mérida a la vuelta de la final de Copa del pasado sábado en Sevilla, las cuales serán investigadas por la vía penal.

Así lo ha confirmado este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha explicado, a preguntas de los medios, que los detenidos serán investigados «por la vía penal», tras ser detenidos «en Mérida tras paralizarse a una furgoneta».

«Irá por la vía penal de forma clara pues se pone en riesgo la vida de otra persona y es una irresponsabilidad», ha manifestado el delegado del Gobierno. Las dos personas, vecinos de Euskadi y mayores de edad, ya están en libertad, ha manifestado José Luis Quintana.

En un vídeo publicado el domingo en varias redes sociales, se aprecian tres furgonetas oscuras que circulan junto a una cuarta, esta última de color blanco con la citada bandera, y sobre la cual una de las oscuras hizo una maniobra peligrosa. Una de las tres primeras se sitúa en paralelo por la izquierda a la furgoneta blanca con la puerta derecha abierta y amaga con aproximarse u ocupar el carril derecho por el que circulaba el vehículo con la citada bandera.

Fuentes del instituto armado confirmaron que hay una investigación abierta a raíz del visionado del vídeo. Las imágenes fueron grabadas este domingo, un día después de la final de la Copa del Rey, en la autovía A-5 a la altura de Mérida, según se escucha en el vídeo grabado por los ocupantes de un vehículo que circulaba detrás de las furgonetas.