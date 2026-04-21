Simeone y el palo de la Copa: «No somos víctimas de nada, hay que aceptar la situación»

Ya llueve menos en el Atlético. No significa que no dejen de caer precipitaciones, pero ya no resultan tan punzantes como hace días cuando la Real Sociedad firmó la defunción rojiblanca en la final de Copa del Rey. El Atlético se marchó de Sevilla a Madrid la misma madrugada tras el partido y no se ejercitaron ni domingo ni lunes. Dos días para lamerse las heridas. El duelo ha durado eso, 48 horas, tampoco hay tiempo para más. Dentro de una semana pelearán por alcanzar la final de Champions y entre medias, disputan dos jornadas de Liga. Este miércoles, ante el Elche, la primera.

«Lo primero, aceptando. Siempre hay otro equipo que quiere ganar y que hace las cosas bien para llevarse la final. Tuvieron méritos para ganarla y la vida es aceptar las situaciones que se van dando, teniendo aprendizaje en el camino y sin salirnos de la búsqueda que tenemos. Tenemos que volver a empezar, como siempre sucede cuando termina una competición. Toca centrarnos en el próximo partido, poner la energía en hacer las cosas bien, competir en Elche, luego el sábado y, cuando se acerque la Champions, llegar de la mejor manera. Pero para hacerlo ahí, tenemos que estar bien mañana», explicó Simeone.

El Atlético parece atrapado en el mismo guion. En 2025 también se llevó un palo parecido al caer eliminado en Champions por un doble toque que todavía colea y no se levantaron del golpe psicológico. «Estamos mejor que el año pasado. Entonces, caímos en octavos de Champions y en semifinales de Copa; este año caímos desgraciadamente en la final de Copa y estamos en semifinales. No es lo mismo. El equipo está bien. Sabe que es un lugar privilegiado estar entre los cuatro mejores de Europa y acepta que nos tocó perder porque el rival hizo méritos para ganar la Copa. Hay que seguir nuestro camino. ¿Cuál es? El Elche», dijo Simeone.

Para la mencionada eliminatoria de Champions, ante el Arsenal, ya no quedan entradas en el Metropolitano. Esa es la respuesta de la afición del Atlético. «Les hemos dado la sensación y el convencimiento de poder llegar a ese lugar, de creer en lo que hacemos y de estar donde estamos. El equipo ha demostrado poder estar ahí. Luego te puede tocar o no, pero es parte del proceso en el que estamos. Lo de la gente fue increíble en Sevilla: desde el inicio, la llegada el día anterior y la despedida tras la derrota. Muchas veces buscan que uno diga un mensaje para que se sientan víctimas y no, no somos víctimas de nada. Víctimas no somos de nada. Hay que mirar hacia adelante, recorrer nuestro camino y buscar lo que queremos de una sola manera: trabajando», detalló Simeone.

De Sevilla salió magullado el Atlético al cuadrado. La derrota por un lado y las molestias musculares de Sorloth y Lookman, que son duda para enfrentarse al Arsenal en Champions. «Veremos cómo se recuperan Sorloth y Lookman de estas pequeñas lesiones que han tenido. Esperemos que lo hagan de la mejor manera para el sábado; es posible, eso dicen los médicos. Hancko está evolucionando muy bien. Con Giménez aún no contamos, creo», finalizó Simeone.