«Máxima precaución» en el Atlético con Lookman y Sorloth: no entrenan y son duda para el Arsenal

Ademola Lookman y Alexander Sorloth han hecho saltar las alarmas en el Atlético de Madrid. Los dos atacantes han sido baja en el entrenamiento de este lunes, el primero después de la derrota en la final de la Copa del Rey, y el club ha emitido un comunicado en el que asegura que los dos jugadores «trabajarán al margen del grupo los próximos días; máxima precaución para evitar el riesgo de lesión».

«Ademola Lookman y Alexander Sorloth terminaron la final de la Copa del Rey con molestias», comienza diciendo el comunicado del Atlético. Después de someterse a las pertinentes pruebas médicas, han detectado que están tocados y existe riesgo de lesión. Es por eso que los servicios médicos del club han aconsejado «la máxima precaución para evitar el riesgo de lesión».

Ambos serán baja para el duelo de este miércoles en Liga frente al Elche en el Martínez Valero. Su presencia contra el Arsenal en Champions no está descartada, pero ambos son seria duda para ese encuentro. Simeone los va a reservar lo máximo posible para poder contar con el nigeriano y el noruego en la ida de semifinales el próximo miércoles 29 de abril.

«Los servicios médicos del club les han realizado pruebas que aconsejan la máxima precaución para evitar el riesgo de lesión, por lo que seguirán un plan individualizado en los próximos días, trabajando al margen del grupo», asegura el Atlético, que reconoce que «la evolución de dichas molestias marcará su regreso a los entrenamientos con sus compañeros».

Lookman fue el primer cambio de la final. El extremo fue sustituido en el minuto 63 de partido por Nico González. Un cambio forzado debido a que el goleador rojiblanco tenía unas molestias y Simeone le quitó para evitar que la lesión fuera de mayor gravedad. En ese mismo momento entró también Sorloth, que ocupó el sitio de Ruggeri. Con la Champions a la vuelta de la esquina, el técnico quiere tener a todos disponibles y evitar lesiones. Lookman y Sorloth serán baja contra el Elche y veremos si pueden estar contra el Athletic el sábado en el Metropolitano.