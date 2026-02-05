Simeone, encantado con Lookman: «Tiene cosas diferentes y nos hará mejores»

Una orquesta dirigida por Ademola Lookman barrió al Betis en La Cartuja y selló el pase del Atlético, por tercera temporada consecutiva, a semifinales de Copa del Rey. Exhibición (0-5) tras un mercado invernal convulso y cuando tenían el cuerpo al borde del precipicio. Mantienen los rojiblancos el equilibrio con goles y juego. Apareció la contundencia que tanto reclamó Simeone y una fluidez pocas veces vista este curso. Manita, para tortura bética, y a semifinales. Al Atlético le Ademola la Copa.

La Cartuja fue su pista de baile particular de Lookman. Así, de primeras, sin tener que superar la mili cholista de Simeone. Qué cosas. Rompió al espacio, la velocidad es marca de la casa, y dio una profundidad ausente hasta entonces. Falló el primer mano a mano, también el segundo, pero a la tercera anotó. «Es un muchacho grande, ya tiene 28 años. Vino para ayudarnos y esperamos ayudarle también a él para que siga creciendo. Tiene cosas diferentes a los jugadores que tenemos y nos hará mejores», aseguró Simeone.

También hubo tiempo para que Vargas y Mendoza, los otros dos fichajes rojiblancos del mercado invernal, tuvieran minutos. Ganarán peso, especialmente Mendoza, tras la lesión de Barrios. «Le tocó la lesión y habrá espacio para otro compañero que pueda dar lo mejor. Mendoza vino para jugar ahí en el medio y seguramente nos ayudará. Está en el inicio, le dijimos que aquí no hay edad, los jugadores con talento y trabajo para jugar lo hacen tengan 35 años o 20. Normal que Mateu Alemany esté contento, como todos», detalló Simeone.

La mejor exhibición del Atlético en la temporada se llevó a cabo sin Julián Álvarez, baja de última hora para el partido. «Tuvo una noche mala, una mañana complicada, vino, quiso estar, pero entendíamos que no era bueno ponerlo porque es esfuerzo no iba a ser bueno para sus condiciones. Hubo cosas importantes en el juego, el equipo viene haciendo partidos importantes, el gol te posiciona en un lugar mejor. En el segundo tiempo seguimos con mejor intención y esto no para. Hay que descansar rápido porque el domingo se juega».