Betis-Atlético: la Copa del Rey, la última vida

La vida que le queda al Atlético es esta, la de la Copa del Rey. Un trago para pasar una temporada que anda más que atragantada cuando todavía quedan cuatro meses de competición. Se le puede hacer largo a los rojiblancos, que ya culminaron la pasada campaña instalados en el tedio. Evitarlo depende en gran parte de lo que ocurra este jueves en La Cartuja (21:00 horas) ante el Betis, con el pase a semifinales de la Copa del Rey en juego. Betis y Atlético, sólo uno podrá regresar a La Cartuja.

Béticos y colchoneros se miden en La Cartuja con el objetivo de colarse entre los cuatro mejores de la competición más longeva del fútbol español. El enfrentamiento tiene precedentes halagüeños para el Atlético, pues la última vez que se cruzaron en el torneo, en el curso 2012/13, los madrileños pasaron la eliminatoria de cuartos con un global de 1-3 haciendo valer la cómoda victoria en el Vicente Calderón con goles de Radamel Falcao y Filipe Luís una semana más tarde en el Benito Villamarín.

Ese rumbo quieren seguir los actuales pupilos de Diego Pablo Simeone, que llegan criticados tras encadenar dos partidos seguidos sin ganar. No pasaron del empate en el Ciutat de València en un insulso partido donde tan solo gozaron de una gran ocasión de gol y sin despejar las dudas alrededor del devenir del equipo tras la dolorosa derrota europea en el Metropolitano ante el modesto Bodo/Glimt (1-2) que supuso la primera al calor de una afición que despidió a los futbolistas con silbidos.

Necesitan reaccionar porque las opciones de tocar metal comienzan a disiparse en la que sería la quinta temporada en blanco de la entidad. Para ello, deben eliminar los fantasmas que sobrevuelan a los de Simeone cuando actúan como visitantes, ya que solo han vencido en seis encuentros de los 17 disputados a domicilio. Un pobre registro que queda maquillado en Copa del Rey donde han ganado todo, ante rivales de menor categoría.

Y es que los colchoneros no han vencido a un Primera a domicilio en el nuevo formato de la competición, un dato que se agrava al comprobar que la última victoria fuera de casa se remonta a enero de 2017 en su triunfo en los octavos ante la UD Las Palmas (0-2). Así, buscan sus terceras semifinales consecutivas -un registro que no consiguen desde el 2001-, en un torneo que han levantado en 10 ocasiones, la última en 2013.

Alineaciones probables del Atlético y el Betis