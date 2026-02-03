Sólo Atlético y Real Madrid entre los 25 que más invierten La Premier mete a 14 equipos y también domina el top 8 de gasto

La Liga de Javier Tebas sigue perdiendo sitio entre las grandes. Y no sólo entre las cinco grandes ligas de Europa. Su rácana y paupérrima inversión en fichajes en este mercado de invierno, poco más de 75 millones de euros –de los cuales 54 se los ha gastado el Atlético–, son un golpe de realidad para aficionados e inversores. Un duro golpe porque, sólo en esta ventana de enero, la primera división de nuestro fútbol es la octava en gasto en fichajes de todas la ligas del mundo. Turquía sólo se ha gastado 5 millones menos que España y la segunda de Inglaterra, la Championship, está muy cerca de la Liga.

La Liga cae a la quinta posición de la temporada

Era previsible, a tenor de las últimas temporadas, ver como los torneos de otros países como Brasil, EEUU y Arabia Saudí adelantaban a la Liga por la derecha. Esta última además, desplaza a la Liga hasta la quinta plaza del ranking total de la presente temporada. Una campaña donde España sólo aventaja a Francia en 20 millones de euros en fichajes y, de seguir en la misma tendencia, podría llegar a ser la peor de las cinco grandes ligas de Europa. De hecho compite con la Ligue 1 gala en este momento, en lo que a gasto en fichajes se refiere, y lejos ya de Alemania, Italia y la Premier.