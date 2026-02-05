Al Atlético le Ademola la Copa del Rey

No leerán en estas líneas un ensayo individual de una orquesta colectiva, pero qué partido de Ademola Lookman. Qué bravucón es Giuliano Simeone. Qué calidad exhibió Griezmann. Qué jerarquía mostraron Hancko y Pubill. Una suma de individualidades que desembocó en una coral actuación. En definitiva, qué partido Atlético de Madrid. Su mejor partido del año. Exhibición (0-5) tras un mercado invernal convulso y cuando tenían el cuerpo al borde del precipicio. Mantienen los rojiblancos el equilibrio con goles y juego. Apareció la contundencia que tanto reclamó Simeone y una fluidez pocas veces vista este curso. Manita, para tortura bética, y a semifinales. Al Atlético le Ademola la Copa.

Tercera temporada consecutiva que los rojiblancos se presentan en la antesala de la final de Copa del Rey. ¿A la tercera va la vencida? El Betis quiso presionar de inicio y, de hecho, Abde dio el primer aviso con un disparo que rozó la escuadra. La noche, entrada en ebullición con un ambiente inflamable donde los haya con una Cartuja entregada, dibujaba entonces un partido de sufrimiento rojiblanco con el conato de golpe de Abde. Pero se quedó en eso, en amago. Al Atlético no le entraron los nervios, ni le temblaron las piernas lejos de su estadio como tantas y tantas veces ha ocurrido este curso.

Los de Simeone se ordenaron a través de la posesión para cuajar la mejor puesta en escena, casualmente sin la estrella, sin un Julián Álvarez enfermo y baja de última hora. Armó Simeone una alineación en la que juntó a los que mejor pie tienen. Barrios y Baena como interiores y Griezmann como falso nueve con libertad de movimiento y licencia para tejer la jugada. Hasta su área llegó a bajar en más de una ocasión. Todo ello con Giuliano y Lookman más caídos a los costados. Dos flecha. Al primero ya lo conocen y al segundo le conocieron este jueves.

La Cartuja fue su pista de baile particular. Así, de primeras, sin tener que superar la mili cholista de Simeone. Qué cosas. Rompió al espacio, la velocidad es marca de la casa, y dio una profundidad ausente hasta entonces. Falló el primer mano a mano, también el segundo, pero a la tercera festejó. Precisamente el más difícil de todos, con el área llenas de piernas verdiblancas. Una de ellas desvió su disparo y balón a la red. Antes, Hancko había abierto la lata a un córner botado por Koke. El meta del Betis colaboró a ello.