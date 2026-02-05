Así quedan la semifinales de la Copa del Rey 2026: equipos clasificados y fechas clave

Ya conocemos los cuatro equipos que componen las semifinales de la Copa del Rey. Tras la victoria del Atlético de Madrid contra el Betis en el partido que cerraba los cuartos de final este jueves ya se saben los semifinalistas que estarán el sorteo que se celebrará este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (13:00 horas) y que será el único puro, es decir, sin ningún condicionante como en todas las rondas anteriores. Además del cuadro rojiblanco, Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad son el resto de clasificados.

Como decimos, el sorteo se llevará a cabo este viernes y tras este podría haber tanto un derbi vasco como un partidazo entre Barça y Atlético, o un clásico de nuestro fútbol como un Barcelona-Athletic. En cualquier caso, la emoción está servida en esta Copa del Rey que llegará a la ida de semifinales la próxima semana los días 10, 11 y 12 de febrero (martes, miércoles y jueves).

Será la Real Federación Española de Fútbol la que escoja en qué jornadas se disputan los dos partidos en función de la disponibilidad de los clubes por sus encuentros de Liga en el fin de semana de antes y el de después. La vuelta de semifinales será la semana del 3, 4 y 5 de marzo. El Barça, vigente campeón de la Copa, el Atlético, el Athletic y la Real Sociedad conocerán en breve su última prueba antes de la final.

Todo ello tras una apasionante eliminatoria en el que el Barça fue el primero en clasificarse tras acabar con el sueño del Albacete. Con los goles de Lamine Yamal y Ronald Araujo, los culés sellaron el pase, aunque sufrieron hasta el final con el 1-2 marcado por Javi Moreno y una ocasión clara de los manchegos en el descuento que salvó Gerard Martín sobre la línea.

Por su parte, los equipos vascos pasaron con apuros tras ganar 1-2 el Athletic al Valencia en Mestalla y 2-3 la Real Sociedad al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Por último, el Atlético goleó al Betis en La Cartuja y los goles de Hancko, Giuliano Simeone, Lookman, Griezmann y Almada le hicieron pasar a la siguiente ronda.

Los clasificados para semifinales de Copa