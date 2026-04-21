Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid – Arsenal: cuándo salen a la venta y precios

Este próximo miércoles 29 de abril se juega el primer partido de semifinales de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. El Metropolitano será el escenario de esta primera contienda, con todo por decidir una semana más tarde en Londres. Consulta cómo comprar entradas para este primer partido entre Atlético de Madrid y Arsenal, cuándo salen a la venta y los precios de éstas.

Cuándo salen a la venta las entradas del partido Atlético – Arsenal de Champions League

Las entradas para el Atlético de Madrid – Arsenal, partido de ida de las semifinales de la Champions League en el Riyadh Air Metropolitano, salieron a la venta este pasado lunes 20 de abril en exclusividad para socios.

«Los socios cuentan con 72 horas de venta exclusiva para este partido. Si eres socio, introduce tus credenciales para avanzar al proceso de compra», informó el Atlético de Madrid en su página web sobre los primeros cupos de entradas para este partido del próximo miércoles 29 de abril.

Las entradas para público general no saldrán a la venta hasta este próximo jueves 23 de abril a las 10:00 horas. Sí están a la venta para el público general las entradas denominadas VIP, a través de Neptuno-Atlético de Madrid Premium y entradas.com.

Por otro lado, los aficionados con movilidad reducida y quieran acudir al partido deberán «escribir un correo electrónico a [email protected] previamente para recibir información de entradas disponibles para este partido».

Cómo comprar las entradas para ver el Atlético – Arsenal de Champions

Las entradas para el primer partido de semifinales de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, a disputar el miércoles 29 de abril en el Riyahd Air Metropolitano, se pueden adquirir a través de los portales habituales del club colchonero.

Las entradas generales están disponibles a través de su página web www.atleticodemadrid.com/entradas, mientras que las VIP se pueden adquirir a través de Neptuno-Atlético de Madrid Premium y de entradas.com.

Cuánto cuestan las entradas para el Atlético – Arsenal

El precio de las entradas para la ida de semifinales de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal en el Metropolitano varían según la ubicación y proximidad con el césped, siendo las más baratas para socios de 60 euros (en la zona exclusiva de animación) a 350 euros.

Las entradas generales son algo más elevadas. Las más baratas en lo más alto de Fondo Sur y Norte parten desde 90 euros mientras que las más caras, en Tribuna, cuestan 440 euros cada una. Las entradas VIP van desde los 680 a los 1.780 euros.

En Fondo Norte hay tres escalas de precios, 70, 90 y 115 para socios y 90, 120 y 150 para no abonados. En Fondo Sur, para socios, los precios parten desde 60 hasta 115 con intermedio en 70. Para no socios, 90 o 150 euros.

En el Lateral Este del Metropolitano, de cara a este Atlético-Arsenal, los precios en los anillos superiores van desde los 120 a los 190, con entradas a 150 y 160 euros para no abonados. Los socios tienen un precio inferior: 90, 115, 125 y 150 euros. En el anillo más próximo al césped, socios desde 160 a 250 euros; y no socios desde 200 hasta 320.

En el Lateral Oeste, la zona de tribuna, el recorrido de precios es mucho más diversos. Los socios pueden encontrar entradas desde 70 euros en las zonas superiores pero también por 350 euros en las más próximas a los banquillos. Los no socios, de 90 a 440.