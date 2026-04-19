El Atlético, primero luto y luego Champions

El canto de la moneda sonrió a la Real Sociedad en la fatídica tanda de penaltis. Le salió cara, por lo que la cruz le tocó -de nuevo- al Atlético. Los de Simeone fueron más corazón que piernas, las tenían algo machacadas de haberse batido cuatro días antes contra el Barcelona en Champions. Cosas del calendario actual… De las manos se les escurrió una Copa con la que lleva años ilusionada la parroquia colchonera.

Tendrán poco tiempo para secarse las lágrimas, pues el fútbol actual no da opción a reproches. Todavía quedan curvas en la temporada del Atlético. En poco más de una semana disputarán el primer asalto de las semifinales de Champions. Palabras mayores. Una final perdida y otra por alcanzar, aunque los ritmos en el Atlético van a otra velocidad. Primero necesitan pasar el luto antes de buscar la redención.

Simeone también entiende el compás de ese modo. «No pienso en el Arsenal, me duele mucho esto. Necesitábamos ganar y no pudimos. Competimos todos y eso me da tranquilidad», dijo en rueda de prensa. El Cholo necesita tomar oxígeno. Es de primero de cholismo entender que el argentino se tomará el domingo para pasar el luto y el lunes estará pensando en ganar el siguiente partido, ante el Athletic en el Metropolitano, y encarar la Champions.

El vestuario abraza esa hoja de ruta. «Queda todavía la Champions, tenemos una eliminatoria muy bonita por delante. Agradecer a todos, sobre todo a los que han venido a Sevilla, nos jode mucho por ellos. Hay que levantar la cabeza», explicó Marcos Llorente. Nos volveremos a levantar, sabemos que queda la temporada muy importante con las semis de Champions. Nos vamos fastidiadísimos, a Dios gracias que quedan diez días para las semifinales, toca recuperarse en lo anímico y en lo físico», dijo Mateu Alemany.

El Atlético todavía tiene pulso en Champions

Quedan las semifinales de Champions. Una estancia siempre difícil de alcanzar, por más que el éxito de Simeone lo maquille y convierta en algo conseguible. Basta con echar un vistazo al recorrido rojiblanco para comprender la magnitud de lo conseguido. Desde 1956, cuando se disputó la primera edición de la Champions, hasta 2013, el Atlético llegó en cuatro ocasiones a semifinales. Cuatro en 57 años. Registro elevado a infinito desde 2014 a 2026.

El Atlético ha disputado cuatro semifinales en los mencionados 12 años de cholismo. Más semifinales en los últimos doce que en las casi seis décadas anteriores. Todo por orden de un Simeone que no se detiene. «Afronto lo que queda con la ilusión de los tres partidos que nos faltan, con respeto y humildad, pero sabiendo lo que queremos. Y lo iremos a buscar», dijo tras eliminar al Barcelona. Lo que quiere y lo que va a buscar con su ejército es la Champions, su única competición esquiva.