Acosan en la carretera a una caravana por llevar una bandera de España con el escudo del Atlético

La final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad sigue trayendo polémica política casi 24 horas después de que el conjunto vasco se proclamase campeón en La Cartuja. Como muchos aficionados de ambos equipos, la vuelta a casa dejó una de las imágenes más controvertidas después del acoso a unos aficionados rojiblancos por llevar una bandera de España por tres furgonetas negras que, aparentemente, eran conducidas por radicales vascos.

Un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales a raíz de las pruebas de una aficionada colchonera que vio la escena en la carretera desde otro vehículo, quien no dudó en grabar las pruebas de la escena. Según detalla la testigo en las imágenes, las furgonetas intentaron amedrentar la caravana por el simple hecho de tener en la parte de atrás la bandera nacional con el escudo del Atlético. Es por ello que se colocaron a escasos centímetros, jugando con un posible accidente que hubiese dejado tanto un siniestro que hubiese provocado tanto heridos como víctimas.

La caravana, por suerte, no se dejó llevar por las amenazas y mantuvo la dirección a pesar de que tenía una detrás, otra en paralelo y otra delante para así evitar que pudieran escaparse. Incluso la que tenía al lado estuvo por segundos con la puerta abierta. Un intento de intimidación que, por suerte, no acabó en tragedia. La testigo llamó a la Guardia Civil para comunicar los hechos y las matrículas de los tres vehículos para que procedieran a la identificación de los titulares de estos.

Lo importa es llegar no? @guardiacivil pues ya pueden quitar a esta gentuza de la carretera y denunciarles!! Tienen un largo camino para hacerlo ACTUEN pic.twitter.com/6OZCv62rtR — Sandra G. L. (@sandrii_03) April 19, 2026

Aunque se desconoce si eran o no aficionados de la Real Sociedad, la autora del vídeo aseguró que sí se trataba de radicales independentistas vascos al ver la bandera de España. Durante el himno nacional en la final de Copa, miles de aficionados sacaron miles de ikurriñas y pitaron tanto el himno como al Rey Felipe VI. Sin embargo, el intento de boicot cayó en saco roto después de que los aficionados del Atlético superaron en ruido cantando para evidenciar la fiesta del fútbol español en Sevilla.