El Athletic de Bilbao celebra la Copa del Rey de la Real Sociedad porque «la traéis a Euskal Herria»

La Real Sociedad ganó la Copa del Rey tras vencer en penaltis al Atlético de Madrid y uno de los clubes que le felicitó fue su gran rival regional, el Athletic Club de Bilbao. Fueron muchos los equipos que, como es lógico, dieron la enhorabuena al equipo de San Sebastián, pero en el caso del Athletic su mensaje fue más político que deportivo: «Enhorabuena Real Sociedad, habéis traído la Copa a Euskal Herria».

Pese a la rivalidad existente, el Athletic se consoló con el título de su gran rival, la Real Sociedad, porque la Copa de España va a «Euskal Herria». Esta denominación es la que utiliza el independentismo vasco para hacer ver que son de un lugar distinto al actual. No usan el término oficial de País Vasco o Euskadi, sino que van más allá y Euskal Herria es el territorio, siempre defendido por la banda terrorista ETA, que agruparía al actual País Vasco, Navarra y partes del sur de Francia, todo ello en lo que ellos consideran un mismo país.

Así, lejos de hablar de que la Real Sociedad ganó y «trajo la Copa al País Vasco» (o Euskadi, en su denominación oficial en euskera), el Athletic Club utilizó este término de «Euskal Herria». Llama la atención también por la rivalidad deportiva que tienen (o deberían tener) y porque el Athletic se consuela de que al menos un conjunto vasco gana la Copa, algo impensable en otras rivalidades deportivas en cualquier punto de España.

Además, la Real Sociedad llegó a la final de esta Copa tras eliminar al Athletic en las semifinales, ganando en San Mamés y en Anoeta, algo que ya da igual al conjunto de Bilbao. Todo sea que la Copa esté en la imaginaria «Euskal Herria».

La Real Sociedad ganó este sábado en Sevilla su cuarta Copa del Rey, la primera con público desde 1987 (la de 2020, jugada en 2021, se celebró sin afición en las gradas por las medidas contra el coronavirus) tras ganar al Atlético de Madrid en penaltis. En una vibrante final, el portero Marrero acabó siendo el héroe al parar dos penaltis en la tanda que decidió el título.