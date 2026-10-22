El Celta conquista Glasgow con un doblete de Javi Rodríguez y respira en la Europa League

A la tercera va la vencida. El Celta de Vigo se impuso a domicilio al Celtic para sumar su primer triunfo en la Europa League en la tercera jornada de la fase de liga. El conjunto local se adelantó nada más iniciar el segundo tiempo con un gol de Mika Baur que hizo temer al conjunto vigués y a sus 3.000 aficionados que viajaron a Celtic Park con una nueva derrota. Javi Rodríguez se erigió como héroe de la remontada del Celta, con dos tantos (68′ y 71′) que hacen respirar a los suyos tras un mal inicio en competición europea.

La principal novedad en el once que presentó Claudio Giráldez en Celtic Park fue la entrada de Iago Aspas. El capitán reemplazó a Williot Swedberg , asistente en el único tanto de los vigueses en el duelo ante la Juventus. También dio entrada el técnico por segundo partido consecutivo al canterano Hugo Burcio, sustituto de Illaix Moriba en la medular, y apostó por Cáceres para acompañar a Marcos Alonso y Javi Rodríguez en la línea de tres centrales.

Por las botas de Aspas pasaron buena parte de las aproximaciones del Celta durante una primera mitad con pocas ocasiones claras en ambas porterías. Un remate de cabeza de Camilo Durán, tras un buen centro de Hassan, que atrapó Radu fue el único tiro a puerta de los locales en el primer parcial. El delantero se llevó la amarilla poco después cuando pidió un penalti de Rueda sobre Osmand. También dispuso de un sólo intento entre los tres palos el Celta. Tanto Aspas como Febas probaron desde la frontal, pero repelió la defensa. Al filo del descanso, un lanzamiento cruzado de Jutglà inquietó por primera vez a Celtic Park.

Mazazo para el Celta en la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, los locales golpearon primero. Apenas se había consumido un minuto del segundo tiempo cuando Hassan superó en velocidad a Marcos Alonso para iniciar la jugada del primer gol. El centro del internacional egipcio, tenso, a media altura y cargado de intención, quedó muerto en el punto de penalti. Zona en la que apareció liberado Baur para conectar un disparo con la fuerza necesaria para que la mano de Radu fuera insuficiente para evitar el gol.

El tanto del conjunto de Glasgow nada más iniciar la segunda mitad hizo saltar por los aires los planes del Celta. Los de Giráldez se vieron obligados a asumir más riesgos y sus posesiones comenzaron a ser más verticales. Pudo dar sus frutos con un remate de Febas, que apareció desde segunda línea pero no pudo dirigir a portería su disparo a centro de Carreira. No se arrugó el Celtic, que obligó, por medio de Nygren, a que Radu evitara el 2-0.

También estuvo el segundo tanto en la cabeza de Scales, con la que remató hacia la parte trasera del larguero de la portería celtista. Mismo método, pero diferente resultado para el Celta. Hugo Álvarez ‘regaló’ un centro en un lanzamiento de falta lejano que sólo necesitaba un socio que lo convirtiera en asistencia. Fue Javi Rodríguez, que remató a bocajarro de cabeza, centrado pero demasiado próximo a portería para Johnstone evitara el empate.

El tanto del defensor derribó la muralla local y dio alas tanto al Celta como a él para completar la remontada tres minutos después. En esta ocasión, Javi Rodríguez recogió un balón despejado en la frontal y conectó un disparo potente que entró próximo al palo derecho de la portería. El canterano remató empujado por los cerca de 3.000 aficionados celtistas que corearon su nombre al unísono tras el segundo tanto.

Swedberg pudo darles tranquilidad con un tercer tanto que hubiera cerrado el choque, pero su intento buscando la escuadra se marchó por encima del larguero. El Celtic empujó, con corazón pero sin las piernas ni el fútbol necesario para inquietar más allá de varios centros lejanos al área. A los vigueses no les pesó el agónico tanto de Kolo Muani la pasada semana y cerraron sin sobresaltos una victoria vital de cara a su objetivo de estar entre los 24 primeros de la fase de liga.