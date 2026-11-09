Víctor Muñoz refuerza a España ante las bajas de Lamine Yamal y Oyarzabal

La selección española contará con un nuevo efectivo para afrontar los próximos compromisos internacionales. Víctor Muñoz se incorporará esta noche a la concentración del combinado nacional para reforzar el ataque ante las ausencias de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. El futbolista del Liverpool llegará al grupo para preparar el encuentro de este jueves frente a la República Checa en Praga, correspondiente a la Liga de Naciones.

La incorporación de Víctor Muñoz se produce después de que se confirmara que Lamine Yamal y Oyarzabal no estarán disponibles para el partido contra la República Checa. El jugador del Barcelona presenta molestias en su rodilla derecha, por lo que permanecerá inicialmente con su club mientras continúa su recuperación. Por su parte, el futbolista de la Real Sociedad se encuentra en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián.

Pese a estas ausencias, ninguno de los dos está descartado para el enfrentamiento contra Inglaterra en el Metropolitano. La previsión es que ambos puedan recuperarse a tiempo, aunque su disponibilidad dependerá de su evolución durante los próximos días. Los servicios médicos de la selección española seguirán en contacto con sus respectivos clubes para evaluar su estado antes de tomar una decisión definitiva.

Mientras tanto, la llegada de Víctor Muñoz permitirá a Luis de la Fuente contar con una alternativa más en ataque de cara al compromiso de este jueves en Praga, sin que ello suponga descartar la participación de Lamine Yamal u Oyarzabal en el siguiente encuentro.