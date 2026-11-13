Barrenetxea es operado con éxito: puede estar fuera toda la temporada

Ander Barrenetxea ha sido intervenido con éxito este viernes por el doctor Lasse Lempainen, miembro del cuadro médico de la institución internacional Ripoll Medical Group, en el Hospital Vithas Madrid Aravaca. Lempainen ya le operó en 2022 una lesión similar en la pierna izquierda que le mantuvo siete meses de baja.

El jugador de la Real Sociedad se lesionó minutos después de dar la asistencia del gol ganador a Orri Oskarson. Barrenetxea se encontraba en un gran momento de forma, consolidándose como una de las piezas claves de la Real Sociedad esta temporada. El donostiarra suma dos goles y tres asistencias, y ahora, con su lesión, Matarazzo tendrá que decidir si busca una nueva incorporación en el mercado de invierno o confía en la profundidad de su plantilla.

Además, Luis de la Fuente le había recompensado con una citación para este parón internacional con la selección, donde ya se estrenó en marzo en un partido ante Egipto.

El parte médico publicado por la Real Sociedad confirma el éxito de la operación: «Ander Barrenetxea ha sido operado esta mañana de su lesión en la región posterior del muslo derecho. El doctor Lasse Lempainen, mediante cirugía abierta, ha valorado la complejidad de la lesión y la ha tratado realizando una reconstrucción anatómica del origen de la musculatura isquiosural. La intervención se ha desarrollado de manera satisfactoria, sin incidencias, en el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca».

El joven extremo estará varios meses de baja, y se esforzará para llegar a disputar algún partido antes del fin de esta temporada.