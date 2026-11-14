Locura por España: demanda para llenar tres Metropolitanos, un mosaico gigante y Fernando Torres

La selección española ha desatado la locura en Madrid. El Metropolitano se ha quedado pequeño para despedir a los campeones del mundo en un año que quedará para siempre en la historia del fútbol español. La demanda de entradas para presenciar el encuentro que medirá a España con Inglaterra este domingo (20:45 horas) ha sido de tal magnitud que se podrían haber llenado hasta tres veces las gradas del estadio del Atlético de Madrid. La Real Federación Española de Fútbol ha preparado una gran fiesta para la ocasión, en la que Fernando Torres será uno de los invitados de lujo y en la que, al igual que sucedió en Sevilla y Oviedo, habrá un espectacular mosaico con la bandera de España.

La selección española está de moda. La conquista de la segunda estrella el pasado verano ha llevado la comunión entre el combinado nacional y sus aficionados a una nueva dimensión. Se comprobó en Sevilla, se volvió a demostrar en Oviedo y este domingo quedará patente en Madrid. La gente tiene ganas de ver a España, de disfrutar del fútbol de los hombres de Luis de la Fuente y de celebrar con los protagonistas un éxito que, pese al paso de los meses, sigue muy presente entre los españoles.

Además, el rival no puede ser más atractivo. España e Inglaterra protagonizarán uno de los mejores partidos que se pueden ver actualmente en el fútbol de selecciones. Los campeones del mundo llegan a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones con pleno de victorias y después de haber encadenado 44 encuentros oficiales consecutivos sin conocer la derrota. El objetivo es poner el broche de oro a un 2026 difícilmente mejorable.

Fernando Torres, invitado de lujo

Uno de los grandes protagonistas de la noche será Fernando Torres. Pocos escenarios mejores que el Metropolitano para volver a rendir homenaje al delantero que cambió la historia del fútbol español con aquel gol ante Alemania en la final de la Eurocopa de 2008. El Niño, leyenda del Atlético de Madrid y campeón del mundo en Sudáfrica, estará acompañado por otros dos integrantes de aquella generación irrepetible, Iker Casillas y Fernando Llorente.

El Metropolitano servirá como punto de encuentro entre las dos generaciones que han llevado a España a lo más alto del fútbol mundial. Los héroes de Johannesburgo en 2010 y los de Nueva York en 2026 estarán representados en un gran tifo que se desplegará bajo el lema «De Madrid a las Estrellas». También volverá a ofrecerse la Copa del Mundo a los aficionados españoles, como ya sucedió en Sevilla y Oviedo.

Otro de los momentos más espectaculares de la noche llegará con la interpretación del himno nacional por parte de la banda de música de la Policía Municipal de Madrid. Las gradas del Metropolitano se teñirán de rojo y amarillo gracias a un mosaico con la bandera de España que ocupará todo el estadio.

Una fiesta por todo lo alto

El fútbol será el gran protagonista de una jornada que comenzará muchas horas antes de que el balón eche a rodar. Desde las 12:00 horas, los aficionados podrán disfrutar de diferentes actividades en la zona habilitada en la explanada norte del Metropolitano, donde habrá un espacio dedicado a los trofeos de la Selección. Las puertas del estadio se abrirán a las 19:15 horas.

También habrá tiempo para el recuerdo. La Federación homenajeará a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido recientemente. Además, la selección española sub-15 ofrecerá a los aficionados el trofeo conquistado en el Mundial de su categoría.

Madrid será el último escenario de un año para la eternidad. España ha vuelto a conquistar el mundo, ha enamorado a su gente y ha recuperado esa capacidad de movilizar a todo un país que solamente tienen los grandes equipos. Este domingo, el Metropolitano será una fiesta. Y, visto lo visto, no habría sido suficiente con otros dos estadios.

La información sobre los homenajes, los invitados y el mosaico está confirmada por la RFEF. El dato de los tres estadios lo incorporo como información propia que me has facilitado, ya que no aparece en el comunicado federativo.