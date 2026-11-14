La palabra que utilizan los catalanes cuando se enfadan y que nadie conoce en el resto de España

Cada territorio cuenta con un repertorio propio de expresiones diseñadas para liberar tensiones en los momentos más críticos del día. En Cataluña, la riqueza lingüística ha dado lugar a fórmulas muy particulares que forman parte del habla cotidiana, pero que resultan prácticamente incomprensibles cuando se escuchan fuera de sus fronteras.

El auge de los vídeos virales sobre diferencias culturales ha vuelto a poner el foco en estas joyas del vocabulario popular. Muchos usuarios de otras comunidades autónomas reconocen su sorpresa al escuchar por primera vez un término que los catalanohablantes pronuncian de forma casi automática cuando pierden la paciencia o sufren un contratiempo.

La palabra catalana

La palabra en cuestión es cagondeu, junto con su variante suavizada cagondena. Se trata de una contracción coloquial y rápida de la expresión «em cago en Déu», cuyo uso está tan extendido que funciona como una válvula de escape inmediata frente a la frustración o la rabia. Su significado al castellano sería «me cago en diez».

El repertorio catalán

Sin embargo, el repertorio catalán para mostrar enfado va mucho más allá de esta interjección y destaca por su enorme creatividad. Cuando la situación exige mandar a alguien lejos, es habitual recurrir a fórmulas muy gráficas como «vés a pastar fang» (ves a amasar barro), «escampa la boira» (esparce la niebla) o el contundente «a cagar a la vía» (vete a cagar a la vía), que cumplen la misma función que el clásico «vete a paseo» en castellano.

A la hora de calificar a quien provoca el enfado, el idioma ofrece alternativas que sustituyen a los insultos habituales por imágenes muy cotidianas. Términos como «bleda» (acelga, usado para alguien soso o sin sangre) sirven para describir a una persona exasperantemente lenta, mientras que «cap de suro» (cabeza de corcho, es decir, terco), «capsigrany» (alcaudón, aplicado a alguien insensato o atolondrado) o «tros de quòniam» (trozo de quòniam, equivalente a tonto o inútil) se emplean para reprochar la falta de luces en pleno arrebato de ira, lo que en Cataluña se conoce como una «rauxa» (impulso repentino).