La inacabable herencia española en América: la Cruz de Borgoña ondea en una fortaleza de Puerto Rico desde el siglo XVI junto a la bandera de EE.UU.

Debido al legado que dejamos, en América hay muchos homenajes a España, y algunos de los más curiosos están en Estados Unidos (EE.UU.) y Puerto Rico. Por ejemplo, en las murallas del castillo de San Felipe del Morro todavía ondea nuestra bandera.

Junto a la enseña estadounidense y la puertorriqueña aparece una bandera blanca con una cruz roja de brazos dentados. Por supuesto, nos referimos a la Cruz de Borgoña, que acompañó a los ejércitos españoles durante siglos y que acabó estrechamente ligada a la Monarquía Hispánica.

La razón de que siga ondeando es como homenaje a quienes fundaron el castillo de San Felipe del Morro en 1539, para proteger la bahía de los barcos que se acercaban. El propio Servicio de Parques Nacionales estadounidenses lo ha explicado.

Por qué en un castillo de Puerto Rico todavía ondea la bandera española

Entre los homenajes a España en Estados Unidos uno de los más repetidos es la aparición de la Cruz de Borgoña debido a que era nuestra bandera más representativa cuando todavía poseíamos esa parte del mundo.

El emblema llegó a la monarquía española con Felipe el Hermoso y acabó extendiéndose entre sus unidades militares. Con distintas variantes, acompañó a soldados y expediciones y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la presencia española fuera de la península.

En San Juan, la Cruz de Borgoña tiene un sentido histórico, ya que permite identificar la etapa en la que aquellas murallas formaban parte del sistema defensivo español.

Por eso el Servicio de Parques Nacionales todavía recuerda que la enseña se utilizó entre los siglos XVI y XVIII para distinguir buques de guerra, fortalezas y regimientos al servicio del rey de España.

El castillo español de Puerto Rico que resistió a Francis Drake

La construcción de El Morro comenzó con unas defensas mucho más modestas que las actuales. Durante generaciones, los ingenieros fueron ampliándolas y adaptándolas a una artillería cada vez más potente. Eso hizo que acabase teniendo seis niveles.

Uno de los episodios más famosos ocurrió en 1595 cuando Francis Drake atacó San Juan y fue rechazado. Tres años después, George Clifford, conde de Cumberland intentó desembarcar y avanzar por tierra. Los ingleses lograron tomar el fuerte, pero una epidemia de disentería los obligó a abandonarlo poco después.

La amenaza regresó en 1625 con un ataque neerlandés. Los invasores no consiguieron la rendición de El Morro y, antes de retirarse, incendiaron la ciudad.

Este castillo de Puerto Rico es Patrimonio Mundial y todavía homenajea a España

El recorrido por El Morro permite seguir esa evolución entre plataformas de artillería, pasos abovedados y dependencias militares. Desde allí se podía vigilar el acceso marítimo y dificultar la llegada de una flota enemiga.

Además, es un lugar perfecto para comprender cómo evolucionaron las construcciones defensivas españolas en América, ya que las sucesivas ampliaciones se prolongaron hasta finales del siglo XVIII, de modo que la fortaleza reúne construcciones de distintas épocas.

Tras el cambio de soberanía de 1898, El Morro también sirvió como instalación militar estadounidense durante las dos guerras mundiales. A sus defensas se añadieron elementos preparados para amenazas que sus primeros constructores no podían imaginar, como los submarinos y los aviones.

El conjunto recibió el reconocimiento de Patrimonio Mundial en 1983. Y lo más espectacular es que, por muchos años que pasen, España sigue presente gracias a la Cruz de Borgoña.