La Vuelta a España se queda en casa 12 años después: Enric Mas es el primer español que la gana desde Contador en 2014

La Vuelta a España 2026 se queda en casa. El ciclismo nacional vuelve a estar de enhorabuena y, 12 años después, la tercera grande del calendario se la lleva un ciclista español. Enric Mas pone fin a más de una década de sequía y lo hace despertando la pasión de nuevo por este deporte. En Granada, el mallorquín del Movistar ha certificado un triunfo trabajado a lo largo de tres semanas, en las que ha sido el mejor del pelotón, no dando opción alguna a Roglic ni Gall después de la retirada de Pogacar.

De esta manera, Mas sucede a Alberto Contador, que fue el último ganador español de una Vuelta. Fue en 2014 cuando el madrileño logró su tercera victoria en la general. Desde entonces, el ciclismo español se ha quedado a las puertas con cinco segundos puestos –tres de ellos de Mas– y ha completado el podio con otros dos terceros puestos, con uno también de Mas, hace dos años.

Ahora, el líder del Movistar por fin toca el cielo. Lo hace en la ciudad nazarí, donde termina la edición de este año, y tras una verdadera exhibición desde que terminara la primera semana. Fue el único capaz de plantarle cara a Tadej Pogacar durante los primeros días, recuperándole terreno de camino a Castellón para cazarle y entrar con él en la meta. Precisamente, aquella etapa le permitió convertirse en líder de la carrera tras la retirada del esloveno.

Cogió el maillot rojo en la etapa 8 y, desde entonces, no han podido arrebatárselo. Mas no ha dado opción a ello. Lo consolidó en Aitana con un triunfo incontestable, aguantó en Calar Alto, volvió a meter tiempo a sus perseguidores en La Pandera y, tras perder poco más de medio minuto en Jerez, resistió en Peñas Blancas y certificó su triunfo en El Alguacil.

De esta manera, Enric Mas se convierte en el ganador de la 81ª edición de la Vuelta a España. Es el sexagésimo cuarto ciclista que conquista la ronda española y el vigésimo quinto español que lo logra. A sus 31 años, el balear completa por fin la Vuelta como el más fuerte del pelotón, tras conseguir tres segundos puestos (2018, 2021 y 2022) y un tercero (2024).

Tras más de una década de dominio del ciclismo británico y, sobre todo, del esloveno, con Roglic y Pogacar amasando triunfos en las grandes vueltas, llega la victoria de Mas, con la que se pone fin a una sequía del ciclismo español en las carreras de tres semanas que duraba desde 2015, cuando Contador conquistó el último Giro.