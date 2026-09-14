Éxito del GP de España: 320.000 espectadores en Madring y más de 2 millones de audiencia, 37% más que en Barcelona
Madrid acogió la Fórmula 1 tanto en televisión como en el Madring
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El Gran Premio de España fue todo un éxito a gran escala. Con las expectativas muy altas con el debut del Madring en la Fórmula 1, la Comunidad de Madrid cumplió con creces la exigencia de montar a contrarreloj un espectáculo que fue visto en todo el mundo. Todo un reclamo que ha recogido sus frutos en audiencias y superando otros registros en el pasado que ponen en el foco el trabajo para que el pasado fin de semana fuera perfecto.
En comparación con el Gran Premio de Barcelona, los registros fueron mejores. El Madring tuvo un 37% más de audiencia con un total de más de 2 millones de espectadores y un 22,4% de share total. Unas cifras repartidas entre Telecinco con 1.551.000 (16,9%), DAZN con 400.000 (4,4%) y Movistar con 101.000 (1,1%). Números que sobrepasaron los logrados el pasado mes de junio en Cataluña, que alcanzó los 1.493.000 de espectadores (15,9% de share).
Respecto al share por comunidades autónomas, Madrid fue líder con el 29,5%. Galicia y Asturias completaron el podio, mientras que Cataluña estuvo a la cola con apenas el 9,2%. Pero, para poner en contexto, Madring fue el Gran Premio de Fórmula 1 en España más visto de los últimos tres. Un dato sin precedentes que dimensiona aún más el gran trabajo del equipo de Ayuso para garantizar una carrera en la que había muchas ganas.
Más de 320.000 personas fueron al Madring
Almeida ha puesto especialmente en valor el dispositivo de movilidad desplegado durante el fin de semana, que, según ha indicado, permitió mover a más de 320.000 personas sin generar «molestias» ni «incomodidades» en el resto de la ciudad o en los accesos y salidas del circuito.
El 75% de quienes acudieron al Gran Premio lo hicieron en transporte público y tardaron entre 20 y 30 minutos en llegar, ha detallado el regidor, que ha presumido de que Madrid cuenta con «el único circuito del mundo» al que se puede acceder en ese tiempo desde el centro de la ciudad.
El alcalde también ha calificado de «proeza» el trabajo realizado desde el punto de vista urbanístico para poder construir y poner en funcionamiento el trazado. «Nunca ha habido una licencia tan compleja como la que hemos tenido que conceder para la construcción del circuito», ha afirmado Almeida. El alcalde ha ensalzado además la colaboración entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
«Hay dos gobiernos que han conseguido trabajar codo con codo, que se han arremangado y cuyos equipos trabajan diariamente para sacar adelante los proyectos más ilusionantes. Que los profetas del apocalipsis sigan prediciendo los mayores desastres para la ciudad de Madrid porque, con la presidenta y con el alcalde, lo mejor está por venir, lo mejor todavía está por llegar», ha rematado.