Éxito del GP de España: 320.000 espectadores en Madring y más de 2 millones de audiencia, 37% más que en Barcelona

El Gran Premio de España fue todo un éxito a gran escala. Con las expectativas muy altas con el debut del Madring en la Fórmula 1, la Comunidad de Madrid cumplió con creces la exigencia de montar a contrarreloj un espectáculo que fue visto en todo el mundo. Todo un reclamo que ha recogido sus frutos en audiencias y superando otros registros en el pasado que ponen en el foco el trabajo para que el pasado fin de semana fuera perfecto.

En comparación con el Gran Premio de Barcelona, los registros fueron mejores. El Madring tuvo un 37% más de audiencia con un total de más de 2 millones de espectadores y un 22,4% de share total. Unas cifras repartidas entre Telecinco con 1.551.000 (16,9%), DAZN con 400.000 (4,4%) y Movistar con 101.000 (1,1%). Números que sobrepasaron los logrados el pasado mes de junio en Cataluña, que alcanzó los 1.493.000 de espectadores (15,9% de share).

Respecto al share por comunidades autónomas, Madrid fue líder con el 29,5%. Galicia y Asturias completaron el podio, mientras que Cataluña estuvo a la cola con apenas el 9,2%. Pero, para poner en contexto, Madring fue el Gran Premio de Fórmula 1 en España más visto de los últimos tres. Un dato sin precedentes que dimensiona aún más el gran trabajo del equipo de Ayuso para garantizar una carrera en la que había muchas ganas.