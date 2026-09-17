Un pescador australiano salió a practicar pesca deportiva y lo que enganchó a su caña dejó sin palabras: un tiburón de casi dos toneladas y 5 metros de largo

El tiburón tigre es uno de los grandes depredadores del océano y una de las especies que más llama la atención por su aspecto y comportamiento. Su nombre científico es Galeocerdo cuvier y pertenece a la familia Carcharhinidae, aunque es el único representante vivo de su género. Un pescador australiano, NT Rey Tiburón, salió de pesca deportiva y logró capturar un ejemplar de tiburón tigre. En su publicación se aprecia un animal corpulento, de cabeza ancha y sus características rayas verticales permiten reconocerlo con facilidad. Puede llegar a dimensiones extraordinarias: casi dos toneladas y 5 metros de largo, y desenvolverse en diferentes ambientes marinos, desde zonas costeras hasta aguas abiertas.

Aunque su reputación lo presenta como un animal especialmente agresivo, su comportamiento es más complejo y desempeña una función relevante dentro de los ecosistemas. Una de las características más llamativas del tiburón tigre es precisamente el patrón de rayas que recorre su dorso y sus costados. Estas marcas son especialmente visibles durante la juventud y se van desvaneciendo a medida que el animal envejece, aunque pueden permanecer perceptibles. Se trata de una especie de gran tamaño: los ejemplares suelen medir entre 3 y 4,5 metros, mientras que algunos registros apuntan a individuos de dimensiones todavía mayores y pesos superiores a 800 kilos. Es un cazador principalmente solitario y nocturno, capaz de desplazarse por distintos ambientes y aprovechar una enorme variedad de recursos alimentarios.

Un pescador australiano enganchó a un tiburón de casi dos toneladas

Además, sus dientes curvados y aserrados están perfectamente adaptados para cortar caparazones y tejidos resistentes, una característica esencial para comprender su peculiar dieta.

El cuerpo del tiburón tigre es robusto y está diseñado para desenvolverse con eficacia en el agua. Su cabeza amplia y su hocico permiten distinguirlo de otras especies de grandes tiburones.

Sin embargo, son sus rayas verticales las que explican su nombre común. En los ejemplares jóvenes presentan una intensidad mucho mayor, mientras que con el paso de los años se vuelven menos evidentes.

Su dentadura constituye otra de sus grandes particularidades. Según Mar Alliance, los dientes presentan un borde curvado semejante a una sierra, capaz de atravesar materiales especialmente duros. «Esta adaptación resulta fundamental cuando captura tortugas marinas, cuyos caparazones requieren una dentición especialmente eficaz para ser cortados», explican los especialistas.

¿Qué tamaño tiene el tiburón tigre?

El tiburón tigre se encuentra entre los tiburones de mayores dimensiones conocidos. El Acuario Costa de Almería señala que puede llegar a superar los 5,5 metros y llegar a pesar más de 850 kilos, mientras que otras referencias mencionan registros todavía mayores. Estas cifras muestran la enorme capacidad de crecimiento de esta especie.

Su tamaño no solo determina su posición como super predador, sino que también influye en sus hábitos alimentarios. A medida que crece, puede acceder a presas de mayor tamaño y explorar ambientes diferentes. Así, su dieta cambia durante las distintas etapas de su vida.

¿Cómo es la alimentación del tiburón tigre?

Una de las características más sorprendentes del tiburón tigre es la amplitud de su dieta. Puede alimentarse de peces óseos, calamares, rayas, crustáceos, serpientes marinas, tortugas, aves, focas, delfines, mamíferos marinos e incluso otros tiburones.

La Fundación Salvemos Nuestros Mares explica que los ejemplares jóvenes consumen presas relacionadas con ambientes costeros, mientras que los adultos incorporan animales de mayor tamaño y especies propias de aguas más profundas o pelágicas. Esta flexibilidad convierte al tiburón tigre en un depredador especialmente adaptable.

También tiene fama de ingerir objetos que encuentra flotando en el océano. Por este motivo se le ha denominado popularmente «basurero del mar». No significa que busque basura como alimento, sino que su comportamiento alimentario poco selectivo puede llevarlo a tragar objetos no comestibles.

¿Dónde vive el tiburón tigre?

El tiburón tigre presenta una distribución muy amplia. Mar Alliance señala que habita en aguas tropicales y templadas cálidas de todo el mundo. Puede encontrarse cerca de las costas, en arrecifes, praderas marinas, plataformas continentales y taludes, aunque también se aventura en aguas pelágicas.

La especie suele encontrarse principalmente en profundidades cercanas a los 100 metros, pero algunos descienden por debajo de los 1.000 metros. Además, realiza migraciones de larga distancia y puede desplazarse estacionalmente a través del océano abierto.

Un depredador importante para el ecosistema

Aunque el tiburón tigre tiene fama de ser agresivo e imprevisible, Mar Alliance destaca que generalmente no es una especie especialmente agresiva. Como cualquier gran depredador, requiere respeto y distancia, pero su presencia cumple una función ecológica.

Al controlar poblaciones de diferentes animales, puede contribuir al equilibrio de los ecosistemas marinos. Desde Mar Alliance señalan su posible importancia en las praderas marinas, donde la ausencia de grandes depredadores podría favorecer una presión excesiva de herbívoros sobre la vegetación.

Por sus dimensiones, extraordinaria dieta, capacidad migratoria y adaptación a distintos ambientes, el tiburón tigre representa uno de los depredadores más versátiles del océano. Sus rayas, sus poderosos dientes y su comportamiento alimentario lo convierten, además, en una de las especies más singulares del mundo marino.