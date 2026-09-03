El exclusivo colegio de los hijos de Miguel Bosé en Andorra: 30.000 euros al año y las gemelas Thyssen entre sus antiguos alumnos

Miguel Bosé ha dado un nuevo paso en su nueva vida en Andorra. El cantante ha cambiado de vivienda y se ha trasladado a una casa más grande en Can Diumenge, una de las zonas residenciales más cotizadas de Escaldes-Engordany. Pero hay un detalle de su nueva etapa familiar que resulta especialmente llamativo: el colegio que ha elegido para sus hijos es el mismo en el que estudiaron Carmen y Sabina Thyssen, las hijas gemelas de la baronesa Carmen Thyssen.

Los hijos de Bosé, Diego y Tadeo, de 14 años, están matriculados en el Agora Andorra International School, situado en L’Aldosa, en la parroquia de La Massana. La elección del centro establece así una llamativa conexión entre dos conocidas familias españolas instaladas en el Principado. Antes que ellos, por sus aulas pasaron Carmen y Sabina Thyssen, las hijas de Carmen Cervera.

Detrás de esta nueva etapa escolar también hay una particular historia familiar. Miguel Bosé y el escultor Nacho Palau tuvieron cuatro hijos, dos parejas de gemelos que nacieron mediante gestación subrogada.

Tras la separación de la pareja, Diego y Tadeo se quedaron con Miguel Bosé, mientras que Ivo y Telmo permanecieron con Nacho Palau. Aunque los cuatro crecieron juntos durante sus primeros años de vida, actualmente viven separados y cada progenitor se ocupa de los dos hijos con los que mantiene su vínculo biológico. De esta manera, son Diego y Tadeo quienes acompañan ahora a Bosé en su nueva vida en Andorra, mientras Ivo y Telmo continúan junto a Palau.

El centro elegido por Bosé está lejos de ser un colegio convencional. El Agora Andorra International School es un colegio privado e internacional que escolariza a alumnos desde los 2 años hasta Bachillerato y forma parte del grupo educativo Globeducate.

Su ubicación es uno de sus grandes atractivos: el campus se encuentra a unos 1.250 metros de altitud, rodeado de naturaleza y muy cerca de las estaciones de esquí andorranas. El recinto cuenta con más de 7.000 metros cuadrados de instalaciones, entre aulas y espacios deportivos, además de comedor, piscina, sala de danza, polideportivo y zonas exteriores.

La filosofía del centro gira alrededor de varios ejes: multilingüismo, tecnología y STEAM, deporte, bienestar y una educación con perspectiva internacional. El inglés tiene un papel protagonista y buena parte de las asignaturas se imparte en este idioma. El proyecto educativo se completa con español y otras lenguas extranjeras, entre ellas francés, alemán o chino.

Otro de sus grandes reclamos es el Bachillerato Internacional (IB), una titulación especialmente valorada por familias que contemplan para sus hijos una futura universidad fuera de España o Andorra.

La educación de Diego y Tadeo en este exclusivo centro tampoco resulta barata. Para el curso 2026-2027, la escolaridad de Secundaria cuesta 12.400 euros al año por alumno. A esa cantidad hay que sumar 2.010 euros anuales de comedor, un servicio obligatorio para los alumnos de Secundaria. De esta forma, el coste asciende a 14.410 euros por hijo y curso, antes de otros gastos.

En el caso de los dos hijos de Bosé, la factura escolar supone aproximadamente 28.820 euros al año entre ambos. Además, existen otros gastos adicionales, como uniforme, libros, actividades extraescolares, ampliación horaria o las actividades de esquí. La matrícula de entrada para los alumnos de Primaria a Bachillerato es de 1.100 euros. Entre los servicios incluidos figuran también el seguro de accidentes y la orientación psicopedagógica. El centro ofrece incluso una alternativa especialmente pensada para alumnos internacionales: una residencia situada a apenas dos minutos a pie del colegio, destinada a estudiantes de entre 9 y 18 años.