La nueva vida de Miguel Bosé en Andorra, contada por sus vecinos: «Son cuatro calles y aquí nos conocemos todos»

Miguel Bosé ya ha comenzado una nueva etapa lejos de México. Después de meses buscando el lugar adecuado para instalarse junto a sus hijos, el cantante ha fijado finalmente su residencia en Andorra, donde pretende empezar de cero en un entorno marcado por la tranquilidad, la seguridad y la discreción. En las últimas semanas ha trascendido que el artista ha alquilado una vivienda en Escaldes-Engordany por unos 10.000 euros mensuales, una zona residencial en la que espera recuperar la normalidad tras los difíciles momentos vividos en los últimos años. Sin embargo, COOL ha podido ir un paso más allá y hablar con personas que conocen perfectamente el entorno donde se ha instalado el cantante y que describen cómo es realmente el exclusivo enclave que Bosé ha elegido para rehacer su vida lejos del foco mediático.

Las personas consultadas por este medio coinciden en que el artista ha apostado por una de las urbanizaciones más discretas de Escaldes-Engordany. Aunque desde fuera pueda parecer que vive en pleno núcleo urbano, quienes conocen bien el lugar explican que la realidad es muy distinta. «Mucha gente piensa que está viviendo en el centro, pero no es así. Es una urbanización muy tranquila, casi como un pequeño pueblo. Son cuatro calles y aquí prácticamente todos los vecinos nos conocemos. Si lo que buscaba era pasar desapercibido, ha elegido el sitio perfecto», explica un vecino de la zona consultado por este medio, que conoce de primera mano el entorno elegido por Miguel Bosé. La misma fuente destaca que la privacidad forma parte del ADN de la urbanización: «Aquí no hay un ir y venir constante de gente ni tampoco turistas. Es una zona muy residencial y muy tranquila. Para cualquier cosa tienes que coger el coche, sí o sí, pero precisamente eso hace que sea un lugar tan discreto. Quien viene aquí busca tranquilidad y que nadie le moleste».

La llegada del artista tampoco ha alterado el día a día de la urbanización. Según ha podido saber COOL, Miguel Bosé fue visto con algo más de frecuencia durante los primeros días, coincidiendo con la mudanza y la instalación en su nuevo hogar, pero desde entonces apenas ha hecho vida de cara al público. «Se le vio más al principio, cuando estaba con todo el tema de la mudanza, pero después prácticamente no ha hecho vida por aquí. De todas formas, tampoco ha supuesto ningún revuelo porque estamos muy acostumbrados a que vivan personas conocidas. Aquí cada uno hace su vida y la intimidad se respeta muchísimo», explica el vecino consultado por este medio.

Ese ambiente de absoluta tranquilidad parece responder exactamente a las necesidades del cantante. Después del violento asalto que sufrió en su vivienda de Ciudad de México en 2023, un episodio que marcó profundamente tanto a Bosé como a sus hijos, la seguridad se convirtió en uno de los factores prioritarios a la hora de escoger un nuevo hogar. Las informaciones publicadas hasta ahora apuntaban a que buscaba una vivienda protegida, amplia y cercana al colegio de los menores. Sin embargo, los testimonios a los que ha tenido acceso COOL permiten dibujar una imagen mucho más precisa de la filosofía que se respira en este exclusivo enclave. «No es la típica urbanización donde todo gira alrededor del lujo. Hay sitios mucho más llamativos en Andorra. Lo que realmente tiene valor aquí es la tranquilidad. Puedes hacer vida normal, salir de casa y sentir que nadie está pendiente de ti. Esa es la gran diferencia», asegura otra persona conocedora de la zona.

El exclusivo colegio elegido para Diego y Tadeo

Otro de los aspectos que más pesó en la decisión de Miguel Bosé fue la educación de sus hijos. Diego y Tadeo comenzarán el próximo curso en el Ágora International School, considerado uno de los centros educativos más prestigiosos del Principado y referente entre las familias internacionales que residen en Andorra. El colegio sigue el programa del Bachillerato Internacional y destaca por su formación multilingüe y por el perfil de sus alumnos. Entre quienes han pasado por sus aulas se encuentran también las hijas del ex futbolista Carles Puyol, un detalle que refleja el carácter exclusivo del centro elegido por el cantante.

La ubicación de la vivienda en este aspecto tampoco parece casual. Vivir en este punto de Escaldes-Engordany permitirá a la familia desplazarse con facilidad al colegio sin renunciar a un entorno cómodo para el día a día. Quienes conocen la urbanización aseguran que es una de las zonas más demandadas por familias que buscan establecerse en el Principado por su buena conexión con los principales servicios y centros educativos. «Es una urbanización muy pensada para hacer vida familiar. Ves a niños, a vecinos paseando o haciendo deporte y el ambiente es muy agradable», explica el vecino consultado por COOL.

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La llegada de Miguel Bosé confirma, además, el creciente interés que despierta Andorra entre grandes patrimonios y rostros conocidos que deciden fijar allí su residencia. Aunque las ventajas fiscales del Principado suelen situarse en el centro del debate cada vez que un personaje conocido se instala en el país, el vecino consultado por COOL reconoce que ese es un asunto que genera opiniones encontradas entre parte de la población. «Aquí hay gente a la que le molesta que siempre se hable de Andorra solo por los impuestos. Parece que todo el que viene lo hace para pagar menos», explica.

Así, lejos del ruido mediático y de la exposición constante que ha acompañado su carrera durante décadas, Miguel Bosé parece haber encontrado en Andorra el refugio que llevaba tiempo buscando. Una nueva vida marcada por la calma, la privacidad y la intención de proteger al máximo a su familia, en un entorno donde, según cuentan quienes ya son sus vecinos, la discreción sigue siendo la norma no escrita más importante de todas.

Así es el tipo de chalet de Miguel Bosé en Andorra

Aunque el interior de la vivienda elegida por Miguel Bosé permanece en la más estricta intimidad, el mercado inmobiliario de esta exclusiva urbanización permite hacerse una idea del tipo de propiedades que se alquilan en la zona. Se trata, en su mayoría, de chalés independientes, construidos sobre amplias parcelas, con jardines privados, grandes ventanales y garaje, diseñados para garantizar la máxima privacidad de sus propietarios.

El cantante desembolsa alrededor de 10.000 euros al mes por el alquiler de su nuevo hogar, una cifra que puede parecer elevada, pero que encaja con los precios habituales de las viviendas más exclusivas de Escaldes-Engordany. La escasez de suelo disponible, la creciente demanda de compradores e inquilinos internacionales y el interés de grandes patrimonios por instalarse en el Principado han disparado el valor del mercado inmobiliario en los últimos años. «Puede sonar a muchísimo dinero, pero aquí una casa de ese nivel cuesta eso o incluso más. Al final no solo pagas los metros cuadrados; pagas la ubicación y la privacidad», señalan.