SON Estrella Galicia Posidonia ya tiene listo el cartel: Hinds, León Benavente, Pongo o Jungle By Night

SON Estrella Galicia Posidonia celebra este fin de semana en Formentera su 10º aniversario con una nueva edición marcada por su característico cartel secreto. El festival arrancó ayer con Hinds y León Benavente, dando comienzo a un fin de semana en el que solo 350 personas volverán a vivir una experiencia que fusiona música, gastronomía, cultura de cerveza e impacto positivo.

La programación continúa hoy y hasta el domingo con los directos de Jungle By Night, Pongo, TootArd, Gigi Girls, Cora Novoa, Raoul Vignal y Ombligo, además de la participación de los DJs locales Marco Holtman, Flow da Low y Will Be Franco. Una selección que vuelve a combinar artistas que ya forman parte de la historia de SON Estrella Galicia Posidonia con nuevas propuestas que se incorporan por primera vez.

Diez años después de su nacimiento, el festival para los que huyen de los festivales mantiene intactas sus principales señas de identidad: el secreto, la calidad musical y el impacto positivo. La cita propone acercarse a la música sin ideas preconcebidas y hacerlo en un contexto alejado de los festivales convencionales, con la calidad de la experiencia siempre como eje y un firme compromiso con el entorno y con Formentera.

Bajo la idea de (re)descubrir SON Estrella Galicia Posidonia, el cartel del décimo aniversario conecta pasado, presente y futuro recuperando algunas propuestas que ya dejaron su huella en anteriores ediciones y sumando otras que llegan por primera vez a Formentera. En esta edición de aniversario, nombres como Jungle By Night, Pongo, TootArd y Raoul Vignal regresan a la isla después de haber pasado por anteriores ediciones, mientras Hinds, León Benavente, Gigi Girls, Cora Novoa y Ombligo se suman por primera vez a su historia.

El décimo aniversario llega, además, después de que SON Estrella Galicia Posidonia haya conseguido por tercer año consecutivo la certificación TRUE Zero Waste Platinum, manteniéndose como el único festival de música del mundo que cuenta con el máximo reconocimiento otorgado por Green Business Certification Inc. (GBCI). En su última edición alcanzó una tasa de desviación de residuos del 99,3 %, dentro de una estrategia que trabaja sobre prevención, reutilización, compostaje y reciclaje.

La iniciativa se suma a un modelo que ya incluye la eliminación de materiales de un solo uso y de documentación en papel, el empleo de envases y menaje reutilizables, estaciones de separación de residuos atendidas por personal especializado, la donación de excedentes alimentarios y el trabajo con entidades locales para favorecer el aprovechamiento de los residuos orgánicos.

Música, gastronomía, cultura de cerveza, naturaleza e impacto positivo vuelven así a mezclarse durante tres días para celebrar diez años de una forma diferente de entender los festivales. Una década en la que más de 140 empresas y agentes locales y más de 30 restaurantes y chefs de Formentera han participado en el proyecto, haciendo de su vínculo con la isla una parte inseparable de la experiencia.