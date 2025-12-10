Álex Palou, Paula Leitón, Vicente Del Bosque, Edurne Pasaban y José María Olazábal, Premios María de Villota 2025

Álex Palou, Paula Leitón, Vicente Del Bosque, Edurne Pasaban y José María Olazábal han sido galardonados con el Premio María de Villota en su edición del año 2025. Los galardones se entregarán en la Gala que tendrá lugar en la sede del Comité Olímpico Español (COE) el próximo lunes 19 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

El Jurado de los Premios María de Villota, que cumplen su XII edición este año, ha valorado la trayectoria y el legado tanto deportivo como personal de los premiados, referentes todos ellos del deporte universal.

En este sentido, esta edición reconocerá a leyendas del deporte español y mundial que significaron un antes y un después en sus respectivas disciplinas como son los casos de Edurne Pasaban, Chema Olazábal y Vicente Del Bosque, pero también a deportistas en activo como Paula Leitón y Álex Palou que atesoran un palmarés ya espectacular pero que están en disposición de seguir escribiendo algunas de las páginas más importantes del deporte español en los próximos años.

Los Premios este año reconocerán, por tanto, a Vicente Del Bosque por su «extraordinaria carrera deportiva tanto como futbolista como por su papel como seleccionador nacional de España y entrenador del Real Madrid». Del Bosque dejó una huella imborrable al ganar 2 Copas de Europa, una Copa Intercontinental y 2 Ligas como entrenador del Real Madrid. Su trayectoria le llevó a ser nombrado seleccionador nacional, donde ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Es el único entrenador del mundo en ganar el título europeo y Mundial, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

En esa línea, el Jurado también ha querido reconocer a Edurne Pasaban «por una carrera deportiva que ha roto barreras y que la ha convertido en una alpinista de leyenda y en la primera mujer del mundo en conquistar los 14 ochomiles, hito que consiguió en el año 2010 tras haber conseguido ascender todas las montañas de más de 8.000 metros que existen en el mundo en tan solo nueve años».

Por su parte, José María Olazábal ha sido premiado por toda una vida dedicada al deporte del Golf, donde firmó una trayectoria ejemplar que le convirtió en uno de los mejores golfistas de todos los tiempos a lo largo de tres décadas. Olazábal ganó dos Máster de Augusta, dos ‘chaquetas verdes’ que supusieron un hito en el deporte español. Además, ganó la Ryder Cup en 4 ocasiones (1987, 1989, 1991 y 2006) como jugador y como capitán en 2012.

Esta edición de los Premios María de Villota también se ha detenido en dos deportistas en activo como Álex Palou y Paula Leitón. El Jurado destaca de Álex Palou el «haber hecho historia para el deporte español en la IndyCar, la competición de monoplazas más importante de Estados Unidos, donde se ha proclamado campeón hasta en cuatro ocasiones siendo el tetracampeón más joven de la historia. Una trayectoria que se ha visto reforzada con su reciente victoria en una competición mítica: las 500 Millas de Indianápolis».

Cierra el palmarés de este año, Paula Leitón, que ha sido galardonada por «desarrollar una carrera deportiva excepcional desde que con 16 años se convirtiera en la olímpica más joven de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. Desde entonces, su carrera ha marcado una época, conquistando una medalla de Plata en los JJOO de Tokyo 2020 y el Oro olímpico en los JJOO de Paris. A ello le suma, dos medallas mundialistas y una más en los Campeonatos de Europa».

Un palmarés histórico

El palmarés de los Premios María de Villota acumulado desde su fundación en el año 2014 y durante sus 12 años de vida es un auténtico homenaje a la historia del deporte contemporáneo en España. Deportistas como Rafa Nadal, Marc Márquez, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Lydia Valentín, Teresa Perales, Carolina Marín, Ruth Beitia, Ana Carrasco, Ona Carbonell, Jorge Garbajosa, el Real Madrid de baloncesto, la selección española femenina de Waterpolo, Maialen Chourraut, David Cal, Fermín Cacho, Javier Fernández, Amaya Valdemoro, Chema Martínez, María Pérez, Álvaro Martín, Ángel Nieto, Fernando Romay, Laia Sanz, Toni Bou, Carmelo Ezpeleta, Javier Gómez Noya, familia Fernández Ochoa, la familia Sánchez Vicario, Jesús Ángel García Bragado, Carlos Sainz, Theresa Zabaell, Celia Barquín, Elena Congost o el Premio Especial del Jurado al Chef José Andrés-World Central Kitchen, han sido distinguidos con el Premio que rinde homenaje a María de Villota y que van más allá de un palmarés único, aportando una mirada especial a los valores humanos de cada uno de los premiados, adicionales a los de un deportista de élite.

Así es el Jurado

El Jurado de los Premios María de Villota está presidido por Emilio de Villota y está conformado por Javier Martí; José Luis Llorente, Jota Abril, Raúl Chapado, Hernán Auguste; Iñigo Jofre, Pedro Pérez, Manuel Martín, Marina Hernanz, Alfonso Jiménez, Virginia Ruano, Emilio Sánchez Vicario, Javier Arenzana, Jacobo Beltrán y Lola Fernández Ochoa.