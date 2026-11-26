Encaramos la recta final de 2026 y el frío invernal ya se ha instalado en buena parte del país. Los españoles ya han empezado a encender la calefacción, con una factura de la luz que apretará a las familias. Esto es lo que le pasó a Carl Palsson, un residente de Gotemburgo, en Suecia, que habita una casa de los años 60. Debido a su antigüedad, tuvo que buscar una solución para gastar menos.

Hablamos de una vivienda mediana-grande de unos 150 metros cuadrados. El sueco dio con un simple remedio: encargó por internet un dispositivo que le costó 20 euros. Según la prensa danesa, se trata de un emisor de infrarrojos, el mismo sistema de tecnología que usa un mando a distancia. Con él montó una red que regula su bomba de calor aerotérmica en función del precio de la electricidad y de la temperatura del exterior.

Apaga la bomba cuando la luz se dispara

Este método parte de una idea muy básica. El sistema se basa en el precio energético cada 15 minutos. Cuando el precio alcanza cotas elevadas, las barras se ponen en rojo y la bomba se apaga automáticamente. De este modo, la casa solo consume en las franjas del día más baratas, conocidas en España como horas valle, y Palsson consigue ahorrar en la factura de la luz.

Según el medio danés Ingeniøren, el sueco necesitó solo un par de tardes y la ayuda de Claude, la IA de Anthropic, para ponerlo a punto. Y, según el medio finés Tivi, Palsson publicó las instrucciones a través de sus redes sociales para que cualquiera pueda instalarlo.

«Me alegro de no haber comprado una batería»

El escandinavo también se planteó otros tipos de escenarios mucho más caros que el dispositivo que finalmente adquirió. Palsson aseguró que se alegra de no haber comprado una batería doméstica, ya que con este barato aparato y tras dos tardes de trabajo ha conseguido los resultados que quería.

La idea de buscar alternativas para abaratar la factura de la luz no es nueva. Existen dispositivos comerciales desde hace varios años, como el Sensibo Air Pro, que funcionan con bombas aire-aire, además de aires acondicionados para los meses más calurosos con sistemas de mandos infrarrojos.

Los expertos puntualizan que el beneficio depende de a cuánto se establezca el precio de la electricidad a lo largo del día. Un estudio noruego dictó que, en un mercado con escasas oscilaciones, este tipo de control no genera un ahorro abismal, ya que el precio más bajo se compensa con un mayor consumo de calefacción. El ahorro tiene mayor relevancia en mercados con mayor diferencia entre horas, como en Dinamarca.