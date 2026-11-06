Adiós a las placas solares en España: el invento israelí para tener más luz en casa sin gastar ni 1 euro en electricidad

España ocupa el segundo lugar en Europa en potencia solar instalada y energía generada, por detrás de Alemania. Según los datos del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica (RAIPEE), en España hay 63.166 plantas fotovoltaicas distribuidas por todo el país. Estos datos se deben, principalmente, a que España es uno de los países de Europa con más días soleados al año, con una media de 300 días de sol.

A pesar de ello, la luz aprovechada dentro de los hogares no se corresponde con los datos registrados. Esta luminosidad no siempre llega a los hogares y se suele acabar recurriendo a la luz artificial para iluminar el interior de las casas, lo que supone un gasto adicional de energía.

La solución de una empresa israelí

La startup israelí Solight diseñó unos colectores con espejos estáticos para aprovechar y canalizar la luz solar hacia los interiores de los edificios. La empresa lleva desde 2012 fabricando estos sistemas que se instalan en los tejados y los laterales de los edificios para permitir canalizar la luz hacia el interior de los hogares.

Esta idea ya ha sido probada en diferentes proyectos piloto que se han aplicado en hospitales, hogares o escuelas. Además de aprovechar la luz natural, esta medida permite ahorrar energía. «Comprendimos que el ahorro de energía es solo la punta del iceberg», explicó uno de los fundadores de la empresa a la web No Camels.

Además, también supone un notorio beneficio para las personas, ya que la luz natural está sincronizada con la biología humana, mejora el estado de ánimo y ofrece una reproducción de los colores mucho más natural. «Todos los expertos están de acuerdo en que los beneficios para la salud probablemente son 50 veces más valiosos que el ahorro energético», expresó un miebro de la empresa israelí.

Su funcionamiento

La propuesta de la empresa Solight se basa en «un innovador sistema de iluminación solar estática, que capta de forma eficiente y constante la luz solar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde». En España esta franja sería más amplia, al tener más horas de luz.

Para no generar una sensación de reflejo incómodo a sus usuarios, la luz pasa por unos filtros que eliminan por completo la radiación ultravioleta. Además, en esos filtros también se elimina el calor que puede producir, por lo que no supone un inconveniente en los meses de verano. La empresa continúa investigando métodos para desarrollar aún más este sistema, como que las personas puedan recibir la vitamina D que proporcionan los rayos del sol.