Endesa arranca las obras de su mayor parque solar en Baleares: tendrá 20 hectáreas y se ubicará en el polígono de Santanyí. Estas plantas, con una potencia total instalada de 23,95 megavatios (MW), contribuirán a incrementar la producción de energía renovable en Mallorca.

La instalación permitirá aumentar la estabilidad del sistema eléctrico del archipiélago y garantizar una mayor seguridad en la regularidad del suministro, así como avanzar en la descarbonización del sistema energético de las Islas.

La agrupación fotovoltaica Goleta-Xalana afecta a una ocupación total de 197.023 m², contará con una potencia de cerca de 25 MWp y producirá aproximadamente 42 GWh anuales de energía renovable, una generación equivalente al consumo eléctrico anual de unos 12.000 hogares.

La producción de la planta permitirá evitar la emisión a la atmósfera de cerca de 15.000 toneladas de CO2 cada año, ha destacado la compañía. La construcción supondrá una inversión por parte de Endesa de 14,6 millones de euros, que se ha abierto a los residentes, empresas y entidades del territorio, con quienes la compañía ha puesto en marcha un instrumento de participación ciudadana que les permitirá participar en la financiación del proyecto, por un importe total previsto de 2,7 millones de euros.

De este modo, según Endesa, el proyecto pertenecerá también a los vecinos de la zona, una forma más de integración con el entorno donde la compañía pone en marcha sus proyectos renovables.

Los trabajos de construcción que acaban de dar inicio emplearán a más de 80 personas en los momentos de mayor pico de trabajo. En este sentido, Endesa fomentará la contratación de mano de obra local y priorizará las empresas del entorno, con el objetivo de contribuir a la generación de actividad económica y empleo local asociados al proyecto.

La ejecución del proyecto se desarrollará de manera progresiva durante los próximos meses y se estima que la puesta en servicio de las nuevas instalaciones se produzca en el segundo semestre de 2027.

El proceso de montaje de los soportes y las estructuras se llevará a cabo en el mes de noviembre. Asimismo, la colocación de los módulos fotovoltaicos, que se realizará con el apoyo de un innovador sistema robotizado, comenzará previsiblemente a mediados de diciembre.

La compañía ha explicado que se trata de un robot que permite, a través de ventosas, colocar los paneles solares en las estructuras a gran altura, ya que estas pueden alcanzar cerca de tres metros; de este modo se agilizan los trabajos, ayudando a los técnicos en su labor.

Además de esta tecnología, también se utilizarán drones para supervisar los trabajos de construcción, contando con pilotos expertos que, gracias a esta tecnología, podrán actuar de forma preventiva ante cualquier incidencia.