La energía fotovoltaica ahorró 17.021 millones de euros a los consumidores españoles en sólo 18 meses

La energía fotovoltaica ha permitido ahorrar 17.021 millones de euros a los consumidores españoles en sólo 18 meses, entre enero de 2025 y junio de 2026, gracias a su capacidad para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Así lo revela un nuevo estudio de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación sectorial formada por más de 800 empresas, entidades y agrupaciones, que cuantifica el beneficio económico de esta tecnología para el conjunto de la sociedad española.

El análisis demuestra que la electricidad habría sido considerablemente más cara sin la aportación solar. Durante el periodo estudiado, el precio medio del mercado diario fue de 60,2 euros por megavatio hora (€/MWh), frente a los 112 €/MWh que habría alcanzado sin energía solar.

Rentabilidad de 8 a 1

Esa diferencia supone una reducción del 46% en el precio de la electricidad o, lo que es lo mismo: el precio en el mercado mayorista habría sido un 86% más caro si no hubiera existido la fotovoltaica.

El efecto beneficia al conjunto de los consumidores, tanto a las familias como a las empresas y a la industria, al reducir los costes de la electricidad en el mercado mayorista.

Los resultados ponen de manifiesto la rentabilidad de la apuesta por el sol: por cada euro que la sociedad española invierte en energía fotovoltaica, obtiene un ahorro de ocho euros en el precio de la electricidad, según la relación entre inversión y ahorro que supone contar con esta tecnología en el mix eléctrico.

Así se forma el precio

El estudio se conoce con los precios mayoristas en niveles elevados. A principios de octubre, el precio medio del mercado diario rondó los 200 €/MWh, un nivel que no se alcanzaba desde 2022, con el gas encareciendo la electricidad en las horas sin sol, según informó OKDIARIO.

Ese precio se forma por subasta en el mercado diario que gestiona OMIE: cada hora se aceptan las ofertas de los generadores, de la más barata a la más cara, hasta cubrir la demanda, y la última que hace falta fija el precio de toda la energía casada.

La fotovoltaica entra en esa subasta con ofertas muy competitivas y desplaza a tecnologías más caras. UNEF ha reproducido la casación sin la energía de las plantas solares ni la del autoconsumo: la diferencia con el coste real de la energía comprada es el ahorro estimado.

Peso del autoconsumo

Una de las principales conclusiones es que el beneficio de la fotovoltaica no procede únicamente de las plantas en suelo. El autoconsumo de viviendas y empresas, con 9.276 MW de potencia acumulada según el Informe Anual de UNEF, también contribuye a abaratar la electricidad para todos.

De los 17.021 millones de euros de ahorro estimados en los 18 meses, 2.791 millones corresponden al autoconsumo, alrededor del 16% del total, mientras que los 14.230 millones restantes se atribuyen a la generación de las plantas fotovoltaicas en suelo.

Cuando una vivienda o una empresa produce y consume su propia electricidad, reduce la energía que necesita comprar a la red, lo que contribuye a contener el precio del mercado. De este modo, el autoconsumo abarata también la electricidad que consumen el resto de hogares, comercios e industrias.

Ahorro al alza en 2026

El estudio cifra en 10.863 millones de euros el ahorro generado por la energía fotovoltaica durante 2025, a los que se suman otros 6.158 millones en el primer semestre de 2026, hasta completar los 17.021 millones del conjunto del periodo.

Con esas cifras, el ahorro mensual medio habría pasado de unos 905 millones de euros en 2025 a unos 1.026 millones entre enero y junio de este año, según el cálculo de OKGREEN a partir de los datos del estudio.

La diferencia entre el precio real y el que habría resultado sin fotovoltaica se ha mantenido en todos los meses analizados. En junio de 2026, el mercado diario cerró a 69,6 €/MWh de media, frente a los 162,7 €/MWh que habría alcanzado sin energía solar: más del doble.

Datos del sector

El último Informe Anual de UNEF, elaborado con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, recoge que en 2025 se instalaron 10.105 MW de nueva potencia fotovoltaica: 8.966 MW en plantas en suelo y 1.139 MW de autoconsumo.

Ese mismo documento sitúa el precio capturado por las plantas fotovoltaicas, el que reciben de media por su energía, en 36,39 €/MWh en 2025 y en 29,68 €/MWh en el primer semestre de 2026.

El informe contabiliza además 797 horas con precio igual o inferior a 0 €/MWh en 2025, un fenómeno asociado a las horas de mayor producción solar.

Alcance y límites

El análisis se apoya en datos de OMIE, Red Eléctrica y UNEF y tiene en cuenta la respuesta al nuevo precio del resto de tecnologías que participan en el mercado. La respuesta de los ciclos combinados y de la hidráulica parte de las ofertas que presentaron.

El propio estudio admite que, con cambios de esta magnitud, la forma de ofertar estas tecnologías podría ser distinta. Además, el análisis se centra en el mercado diario y no incluye las restricciones técnicas, los servicios de ajuste ni los contratos a plazo.

Por ello, el ahorro que cada consumidor note en su factura dependerá de la tarifa y de la comercializadora que tenga contratadas. Es decir, el estudio mide el efecto en el precio mayorista, no una rebaja directa en cada recibo.

Seguridad y competitividad

Para UNEF, estos resultados confirman que el despliegue de la energía fotovoltaica es una herramienta fundamental para contener el coste de la electricidad y mejorar la competitividad de la economía española.

El director general de la asociación, José Donoso, ha destacado que la fotovoltaica «es mucho más que una tecnología de generación eléctrica: es una apuesta estratégica por la seguridad energética y la competitividad de España».

Donoso subraya la «enorme ventaja de contar con un recurso propio, abundante y gratuito, el sol, que nos permite producir electricidad sin depender de la importación de combustibles fósiles y reducir nuestra exposición a la volatilidad de los mercados internacionales».

Autoconsumo e industria

El responsable de UNEF también pone el foco en el autoconsumo, que, a su juicio, «está llamado a desempeñar un papel fundamental en la reindustrialización de nuestro país».

Este modelo, explica, «permite a las empresas acceder a una electricidad más competitiva, reducir sus costes energéticos y ganar autonomía, creando mejores condiciones para atraer inversiones, desarrollar nuevas actividades industriales y generar empleo». «Apostar por la fotovoltaica es apostar por una España más competitiva, más industrial y con mayor seguridad de suministro», ha añadido.