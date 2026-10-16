Más de un millón de toneladas de paneles solares retirados en 2050: una universidad australiana recupera casi el 100 % de su plata sin ácido en un ensayo piloto

En un laboratorio del Newcastle Institute for Energy and Resources, en la costa este de Australia, un equipo de la Universidad de Newcastle hizo pasar durante unos 90 minutos 22 kilos de células solares trituradas por una celda de flotación que funcionaba sin parar. Ese material procedía de casi media tonelada de paneles retirados, el equivalente a unos 23 paneles de tejado, y al terminar el ensayo prácticamente toda su plata se había separado sin usar ácido.

El ensayo llega mientras Australia calcula cuántas placas tendrá que retirar. Según la nota de la Universidad de Newcastle, «para 2050 se esperan en Australia más de un millón de toneladas de paneles de desecho, que contienen entre 300 y 500 toneladas de plata».

Más de un millón de toneladas de paneles solares retirados

Australia es el país con más capacidad solar por habitante, según la universidad, y sus primeros paneles de tejado empiezan a llegar al final de una vida útil de 20 a 30 años.

Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) y del Australian Centre for Advanced Photovoltaics, citado por el Australian Energy Council, estima que el volumen acumulado de paneles al final de su vida rondará las 685.000 toneladas en 2030 y llegará a 1.157.000 toneladas en 2035.

El Centro Australiano de Fotovoltaica Avanzada (ACAP) va más allá y calcula que en 2050 Australia tendrá que gestionar entre 2 y 3 millones de toneladas de paneles solares al final de su vida útil. El millón de toneladas para 2050 que maneja Newcastle es, por tanto, la más prudente de estas estimaciones, porque el estudio que cita el Australian Energy Council ya lo supera en 2035.

Una plata tan concentrada como en algunas minas

Según la nota que la Universidad de Newcastle publicó en diciembre de 2025, los paneles al final de su vida pueden contener entre 300 y 500 partes por millón de plata, es decir, entre 300 y 500 gramos por tonelada. Esa concentración es «comparable a la ley de corte de las minas de plata primarias, y en algunos casos superior», añade el texto. La ley de corte es la concentración mínima a la que compensa explotar un yacimiento.

El vidrio y el aluminio se recuperan de forma rutinaria, pero la plata suele quedarse atrapada dentro de la célula. Y según un comunicado de agosto de 2025 de la Universidad Macquarie, solo el 15 % de los paneles solares usados se recicla.

«Estamos, en la práctica, enterrando plata en los vertederos cuando tenemos la capacidad de recuperarla y devolverla a la economía», afirma la profesora asociada Mahshid Firouzi, subdirectora del Centro de Minerales Críticos y Minería Urbana (CRITIUM) de la Universidad de Newcastle, en la nota de la universidad de agosto de 2026.

El problema es de dinero. Reciclar un panel cuesta hoy entre 10 y 15 dólares australianos, frente a unos pocos dólares por llevarlo al vertedero, según la universidad. «Ahora mismo, reciclar suele costar más que el vertedero. Pero si los recicladores pueden recuperar y vender de forma eficiente la plata que contienen los paneles solares, eso cambia la economía por completo», explicó Firouzi. «La plata es el material de mayor valor de una célula solar. Recuperarla puede hacer que el reciclaje de paneles solares sea mucho más atractivo económicamente», añadió. Ese metal ya supone una parte importante del coste de fabricar un panel.

Así funciona la flotación por espuma

Según la universidad, el método combina la conminución, en la que «los paneles se trituran y se muelen mecánicamente hasta convertirlos en partículas finas», con la flotación, «una técnica de separación que usa agua, burbujas de aire y una pequeña cantidad de reactivos de flotación estándar para hacer flotar los metales valiosos hasta la superficie mientras los materiales de desecho se hunden».

«Usando la flotación, una técnica de beneficio de minerales rápida y muy consolidada, podemos recuperar casi toda la plata de un panel solar al final de su vida en solo unos minutos, sin usar ácido», explicó Firouzi.

En una primera fase, presentada en la nota de diciembre de 2025 tras un estudio de 18 meses, el equipo trabajó con una celda de un litro y por lotes. «En una prueba de flotación por lotes de una sola etapa, se logró una recuperación de plata del 97,6 % con una concentración 32 veces mayor», resumen los autores en su preprint posterior.

«Aunque la flotación por espuma se usa mucho en minería para separar minerales valiosos de la mena, esta es, hasta donde sabemos, la primera demostración de flotación por espuma para recuperar plata metálica de paneles solares reciclados y molidos, algo que muchos en el sector creían que no era factible», señaló la investigadora.

En esa primera fase, Circular Solar Solutions aportó las muestras de paneles y KGM Services/The Solar Professionals apoyó el proyecto. «Estamos impresionados con lo que los investigadores han logrado en tan poco tiempo, que superó nuestras expectativas», dijo entonces Jeremy Grant, de The Solar Professionals, en la nota de diciembre de 2025.

De una celda de un litro a casi media tonelada de paneles

El salto se dio a conocer en agosto de 2026, aunque el preprint ya estaba en ChemRxiv desde mayo. El nuevo trabajo, firmado por Hamidreza Saffarian, Kevin P. Galvin y Mahshid Firouzi, procesó unos 22 kilos de material de células solares, que según los autores corresponden a unos 468 kilos de paneles de tejado.

«En condiciones de funcionamiento continuo durante unos 90 minutos, la recuperación de plata se mantuvo cerca del 100 %», escriben los autores en el resumen del preprint. Durante una ventana estable de 42 minutos, la plata se concentró de media unas 83 veces. El producto final representaba solo el 1,25 % del material de partida, según la universidad.

«Nuestra investigación anterior, a pequeña escala y por lotes, demostró que la flotación podía recuperar la plata de los paneles solares», recordó Firouzi. «Este último trabajo demuestra que el proceso puede funcionar de forma continua a una escala mucho mayor con una recuperación de plata de casi el 100 %, lo que nos acerca a su aplicación comercial».

Los autores concluyen que «la separación por flotación es robusta, rápida y escalable» y la sitúan en torno al nivel 5 de madurez tecnológica, en una escala que va del 1 al 9. La evaluación económica preliminar del equipo apunta a que el proceso podría costar entre tres y cinco veces menos que la lixiviación con ácido, el método habitual.

Una reserva de materiales para fabricar paneles nuevos

«Estos paneles de desecho deberían verse como una gran reserva de materiales. Si los reciclamos bien desde ahora, podemos devolver materiales a la fabricación, frenar y reducir las excavaciones en la tierra y lograr una economía circular para la industria fotovoltaica, que la haga verdaderamente sostenible», dijo Rong Deng, investigadora de la UNSW, en un artículo del ACAP.

El interés no es solo australiano, ya que los análisis globales ven en los paneles solares desechados un negocio de enorme valor.

«Si nos tomamos en serio construir una economía circular, tenemos que pensar no solo en cómo generamos energía limpia, sino también en cómo recuperamos los materiales que hacen posibles esas tecnologías», resumió Firouzi.

Lo que el ensayo todavía no demuestra

Los resultados del piloto se han difundido como preprint en ChemRxiv, es decir, todavía no han pasado la revisión por pares de una revista. La cifra de casi el 100 % procede de un único ensayo piloto de unos 90 minutos, no de una planta comercial en marcha. Y lo que sale de la celda es un concentrado, no plata pura: en un preprint de 2025, el equipo describía la flotación como un paso previo que reduce unas 35 veces la masa que habría que tratar después con lixiviación.

La evaluación económica también es preliminar. Según la nota, Firouzi dijo que el reto ya no era si la plata podía recuperarse de los paneles solares, «sino si podía recuperarse a una escala y con un coste que hicieran el reciclaje comercialmente viable». Además, los paneles tienen que llegar a una instalación capaz de procesarlos, y en un país tan extenso la recogida en zonas remotas es cara, según el Australian Energy Council.

En España, la planta de Cadrete (Zaragoza) ya recupera el 95 % de los materiales de los paneles fotovoltaicos.

Los resultados se han publicado en la nota de la Universidad de Newcastle del 11 de agosto de 2026 y en el preprint «Continuous flotation unlocks full recovery of silver from end-of-life solar cells», disponible en ChemRxiv con el DOI 10.26434/chemrxiv.15003814/v1.

Crédito de la imagen: Universidad de Newcastle.