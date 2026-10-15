Es oficial: una mina de cobre de Utah ya tiene su propia planta solar de 71.000 paneles hechos con el telurio que saca del lodo de su refinería

En el fondo de las cubas donde se refina el cobre de la mina Kennecott, cerca de Salt Lake City (Utah, Estados Unidos), se acumula un lodo que antes se trataba con reactivos y se desechaba. Desde 2022, Rio Tinto recupera telurio de ese residuo con un circuito diseñado para unas 20 toneladas al año, y una parte de ese metal ha vuelto a la mina convertida en paneles solares.

No es una novedad de esta semana. Rio Tinto lo anunció el 20 de enero de 2026: en diciembre de 2025 había conectado en Kennecott una planta solar de 25 megavatios con más de 71.000 paneles que contienen telurio producido allí mismo. Según la nota de noviembre de 2024 en la que aprobó el proyecto, ocupa unas 85 hectáreas (210 acres), y junto a otra planta de 5 megavatios cubre ya una parte del consumo eléctrico de la operación.

Un metal escaso escondido en el cobre

Según Rio Tinto, el telurio «suele encontrarse en depósitos rocosos pequeños y dispersos», lo que hace difícil extraerlo a gran escala. Según el resumen anual del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), «más del 90 % del telurio se ha producido a partir de lodos anódicos como subproducto del refinado electrolítico del cobre».

Ese lodo anódico es el residuo que queda en las cubas cuando el cobre se purifica con electricidad. Rio Tinto explica en su reportaje «Slime into solar» que la fundición genera un material «rico en otros metales como plata, oro, selenio y telurio».

«Aproximadamente el 90 % de los recursos mundiales de telurio está contenido en el mineral de cobre y ningún otro metal tiene más subproductos considerados minerales críticos que el cobre», dijo en 2022 Clayton Walker, director de operaciones de la división de cobre de Rio Tinto, en la nota que anunció el inicio de la producción.

El metal se usa sobre todo en el telururo de cadmio, un semiconductor con el que se fabrican paneles solares de capa fina. El USGS calcula que en 2024 las células solares se llevaron el 60 % del consumo mundial de telurio, por delante de los dispositivos termoeléctricos (20 %) y la metalurgia (15 %).

Del lodo a una torta de telururo de cobre

La idea no es nueva. Según Rio Tinto, el equipo de Kennecott probó ya en 1990 a extraer metales preciosos de esos lodos, la retomó en 2012 con el auge de las renovables y, en 2019, al medir concentraciones de telurio suficientemente altas en el mineral, empezó a construir el circuito.

El proceso, describe la empresa, consiste en pasar los lodos por un circuito «que utiliza virutas de cobre, altas temperaturas y agitación para producir telururo de cobre como subproducto». El resultado es una torta de filtrado negra, y el USGS señala que el telururo de cobre de las refinerías estadounidenses se exporta para su procesado.

El circuito costó 2,9 millones de dólares. «Estamos orgullosos de ofrecer un nuevo suministro nacional de telurio para apoyar la fabricación de paneles solares y otros equipos críticos aquí, en Estados Unidos», declaró Walker en la nota de mayo de 2022. Con aquella puesta en marcha, Kennecott se convirtió en uno de los dos únicos productores de telurio de Estados Unidos.

Antes, ese residuo se trataba y se llevaba a las balsas de estériles de la mina. Ahora, según Rio Tinto, recuperarlo reduce la cantidad de material que hay que tratar y desechar.

Un viaje por Canadá antes de volver a Utah

El telurio de Kennecott no se refina en Utah. La empresa canadiense 5N Plus lo transforma en materiales semiconductores de capa fina y los entrega sobre todo a First Solar, que fabrica paneles de telururo de cadmio y es, según Rio Tinto, la única empresa estadounidense entre los diez mayores fabricantes solares del mundo.

De esa cadena salieron los paneles que ahora están en la mina. «Al extraer cobre y telurio, ambos clasificados como minerales críticos en Estados Unidos, aquí en Kennecott, y usar ese telurio en los paneles que alimentan nuestra planta, estamos demostrando cómo los minerales críticos nacionales apoyan la fabricación de energías renovables», dijo Nate Foster, director general de Rio Tinto Kennecott, en la nota de enero de 2026.

Gervais Jacques, consejero delegado de 5N Plus, enmarcó la alianza en la preocupación por el suministro. «En un momento en que la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos está sometida a un intenso escrutinio, nos complace reforzar nuestra posición», afirmó.

Cuando arrancó el circuito, en 2022, el director de operaciones de fabricación de First Solar, Mike Koralewski, fue igual de directo: «La decisión de Rio Tinto de invertir en telurio es una victoria para la energía solar estadounidense producida de forma responsable».

Una planta solar terminada dos meses antes de plazo

La construcción de la planta de 25 megavatios empezó en octubre de 2024 con la ingeniería Bechtel, terminó en octubre de 2025 y se energizó en diciembre. «Bechtel se enorgullece de haber entregado este proyecto dos meses antes de lo previsto, con 200 empleos locales», dijo Scott Austin, director general de Renovables y Energía Limpia de Bechtel.

Con la planta de 5 megavatios terminada en 2023, Kennecott suma 30 megavatios solares. Rio Tinto calcula que bastan para abastecer a unos 1.026 hogares estadounidenses medios al año y que recortan alrededor de un 6 % sus emisiones de alcance 2, las de la electricidad que compra, unas 20.000 toneladas de CO2 equivalente.

Es la misma lógica de reaprovechar suelo industrial que se ha visto en otros proyectos de Estados Unidos, como el vertedero de Annapolis convertido en un parque de 52.416 paneles solares.

Lo que estas cifras no dicen

«Dada su escasez natural, no sorprende que la industria mundial del telurio siga siendo relativamente pequeña», reconoce la propia Rio Tinto. En 2021, recuerda, se produjeron 580 toneladas en todo el mundo, frente a 21 millones de toneladas de cobre, y la empresa calcula que su circuito, diseñado para unas 20 toneladas anuales, aportará «alrededor del 3 % del suministro mundial».

El USGS sitúa la producción refinada de 2024 en unas 980 toneladas, sin contar Estados Unidos, cuyos datos se mantienen en reserva. «China fue el principal productor de telurio refinado en 2024 y representó aproximadamente el 75 % de la producción mundial estimada», escribe el organismo, que añade que el telurio ni siquiera se refina en Estados Unidos: el telururo de cobre de sus dos refinerías, una en Texas y otra en Utah, «se exportó para su procesado posterior».

Hay telurio de sobra en los lodos. Un equipo encabezado por Nedal Nassar, del USGS, calculó en Resources, Conservation & Recycling que en 2018 los lodos de refinado de cobre del mundo contenían unas 1.930 toneladas, casi cuatro veces la producción declarada, aunque los autores avisan de que esa disponibilidad física no se traduce sin más en disponibilidad económica.

Rio Tinto, por su parte, admite que «sabemos que tenemos más por hacer para eliminar por completo los residuos» y dice estar estudiando «cómo recuperar más telurio» de su mineral. Las cifras de hogares y emisiones de la planta solar son de la empresa, y los 30 megavatios cubren solo una parte de una operación con fundición y refinería, en plena carrera de Estados Unidos por asegurarse el cobre y otras materias primas.

La ampliación solar se anunció en la nota de Rio Tinto del 20 de enero de 2026, y los datos de mercado proceden del Mineral Commodity Summaries 2025 del USGS.

Crédito de la imagen: Rio Tinto.