Expertos en climatización coinciden: la regla de los 19°C está desfasada, las nuevas recomendaciones de los expertos para el invierno

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, muchos hogares empiezan a encender la calefacción y a revisar el termostato para evitar que la factura energética se dispare. Durante décadas, los 19 °C se han mantenido como una referencia habitual para regular la temperatura interior. Sin embargo, las nuevas recomendaciones plantean una gestión más flexible, adaptada tanto a las características de la vivienda como al uso que se hace de cada estancia.

Los expertos sitúan los 20 °C como temperatura orientativa para el salón y las principales zonas de estar, especialmente cuando se pasa mucho tiempo sentado, se trabaja desde casa o se realizan actividades sedentarias. El objetivo no es calentar más toda la vivienda, sino distribuir mejor el calor y evitar que habitaciones utilizadas durante poco tiempo consuman energía innecesariamente. No obstante, estas pautas son orientativas y deben adaptarse al aislamiento, la humedad, las condiciones personales y las características de cada inmueble.

Los 19 °C ya no son una referencia universal en calefacción

La recomendación de mantener la calefacción a 19 °C se popularizó durante la crisis energética de los años setenta, cuando reducir el consumo de combustible se convirtió en una prioridad. Desde entonces, esta cifra se ha consolidado como un punto de referencia para controlar el gasto, aunque no garantiza por sí sola la misma sensación de confort en todas las viviendas.

Según explica Presse-Citron, los avances en aislamiento térmico y en los sistemas de regulación permiten gestionar la calefacción de una forma más precisa. En este contexto, los especialistas defienden que 20 °C puede resultar una temperatura más confortable para las principales zonas de convivencia, sobre todo cuando sus ocupantes permanecen en ellas durante periodos prolongados.

La sensación térmica no depende únicamente del número que aparece en el termostato. La humedad, las corrientes de aire, la temperatura de las paredes y el nivel de actividad física también influyen en la percepción del frío. Por eso, una vivienda bien aislada puede resultar confortable a 19 °C, mientras que otra con filtraciones de aire o paredes frías puede necesitar una gestión diferente.

La temperatura recomendada para cada habitación en invierno

La principal novedad de este planteamiento consiste en abandonar la idea de mantener todas las habitaciones a la misma temperatura. En su lugar, se propone regular la calefacción según el tiempo que se pasa en cada estancia y la actividad que se desarrolla en ella. Estas son las temperaturas recomendadas por Presse-Citron en función de la habitación:

Salón y zonas de estar: 20 °C. Es la referencia propuesta para las habitaciones en las que se pasa más tiempo durante el día, especialmente cuando se permanece sentado.

20 °C. Es la referencia propuesta para las habitaciones en las que se pasa más tiempo durante el día, especialmente cuando se permanece sentado. Dormitorios: entre 16 y 18 °C. Una temperatura más fresca puede favorecer el descanso nocturno, siempre que resulte adecuada para las personas que utilizan la habitación.

entre 16 y 18 °C. Una temperatura más fresca puede favorecer el descanso nocturno, siempre que resulte adecuada para las personas que utilizan la habitación. Cuarto de baño: alrededor de 22 °C durante su uso. El objetivo es aumentar el confort al salir de la ducha, sin necesidad de mantener esta temperatura durante toda la jornada.

alrededor de 22 °C durante su uso. El objetivo es aumentar el confort al salir de la ducha, sin necesidad de mantener esta temperatura durante toda la jornada. Pasillos y zonas de paso: unos 17 °C. Al tratarse de espacios en los que normalmente se permanece poco tiempo, no requieren el mismo nivel de calefacción que el salón.

Estas cifras no constituyen una norma universal ni sustituyen las recomendaciones específicas para personas mayores, bebés o quienes tengan necesidades particulares de salud. La prioridad debe ser mantener una temperatura adecuada para los ocupantes y evitar tanto el frío excesivo como el sobrecalentamiento.