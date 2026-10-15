Adiós a los radiadores blancos en el baño: ahora instalan esta alternativa en los pisos de nueva construcción y todo el mundo dice que quedan mejor

Las tendencias en decoración están cambiando en 2026 y esto también está afectando a los tradicionales radiadores blancos que siempre han estado presentes en los baños de una gran parte de los hogares españoles. Ahora la moda es habilitar los ya famosos toalleros de diseño que cumplen con una doble función dentro de la vivienda: calentar las toallas y elevar la temperatura de la habitación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el fin de los radiadores blancos.

Con el mes de otoño llegan las lluvias y los españoles ya estamos notando las temperaturas a la baja después de uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos. Esto será el preludio del frío que llegará durante el próximo invierno que, visto lo visto con las temperaturas extremas de hoy en día, puede ser más duro de lo que esperamos. Por ello, hay que estar preparado con el mejor sistema de calefacción posible que nos permita ahorrar algunos euros en la factura de la luz, teniendo también en cuenta la inestabilidad energética que habrá este invierno por la subida del petróleo y la guerra de Irán.

Uno de los clásicos durante el invierno son los radiadores blancos que sueltan aire caliente en la habitación, el baño en este caso, y que suelen ir conectados a un circuito cerrado de tuberías que van directos a una caldera de gas natural, gasóleo, biomasa o a una bomba de calor o sistema de aerotermia, que ahora son los más eficientes energéticamente hablando. Estos aparatos ahora están siendo sustituidos por otros elementos que quedan mejor a modo decorativo: los toalleros de diseño.

Adiós a los radiadores blancos en el baño

«Los radiadores tienen los días contados y os explico por qué», pronuncia en un vídeo publicado en las redes sociales @jordimartix, un experto en la materia, que avisa sobre el principio del fin de los radiadores.

«Hasta ahora los radiadores nos han funcionado muy bien porque en invierno las paredes y ventanas estaban muy frías y la superficie caliente del radiador lo compensaba», comienza explicando antes de dejar claro que el motivo del principio del fin de los radiadores tiene que ver con el aislamiento de la vivienda. «Ahora los edificios nuevos ya están mucho mejor aislados y no tiene sentido tener una caldera de gas y radiadores que se calientan muchísimo. Es una tecnología ineficiente y obsoleta», afirma.

«Tendrás climatización por aire, suelo radiante que funcione con aerotermia, o lo que sea, pero cada vez verás menos radiadores», sentencia este experto sobre el futuro que le espera a los clásicos radiadores blancos que están siendo sustituidos por otros elementos de calefacción, como puede ser el suelo radiante, los conductos de climatización o los split de aire acondicionado, que también serán más eficientes a nivel económico.

Además, en el caso de los baños, también están siendo sustituidos por los ahora famosos toalleros que ahora cumplen con una doble función: reparten calor a la habitación y también calientan las toallas que después irán a nuestro cuerpo después de una buena ducha.