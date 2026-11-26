Pedro Sánchez ha señalado este miércoles, durante un vídeo junto al youtuber YoSoyPlex, a los vecinos afectados por la DANA de 2024 que bajaron a resguardar sus vehículos ante el desbordamiento del barranco del Poyo. «Hay cosas que no se pueden hacer», ha afirmado en referencia a quienes intentaron poner a salvo sus coches aquella noche.

Todo ello pese a que las inundaciones fueron provocadas por el desbordamiento del barranco del Poyo, del que no alertó la Confederación Hidrográfica del Júcar. Además, el Poyo no había sido reparado cuando se produjo la catástrofe, que dejó 233 fallecidos y miles de viviendas destrozadas.

«Si tú estás de acampada y de repente ves que hay un incendio, te vas corriendo», ha subrayado Sánchez, responsabilizando a muchos de los perjudicados como si la culpa hubiera sido de ellos.

‼️ Sánchez señala ahora a los vecinos de la DANA de Valencia por bajar a por sus coches en lugar de asumir responsabilidades: «Hay cosas que no se pueden hacer». https://t.co/POAMtdlbNf — okdiario.com (@okdiario) November 26, 2026

Además, en esta misma conversación, Sánchez ha defendido que en un «hipotético» Gobierno suyo otros cuatro años más, pondrá como prioridad una cultura de prevención. «Quiero decirte con esto que esta cultura de protección civil tenemos que inocularla y hacerla presente en los centros educativos y a la población en general», ha comentado.

Recuerdo del volcán de La Palma

Además de hablar sobre la catástrofe de la DANA, el creador de contenido recordó al candidato socialista para la presidencia la situación de los damnificados por el volcán de La Palma y puso el foco en las familias que todavía viven en alojamientos provisionales. «Han pasado cinco años y hay gente que sigue viviendo en contenedores», le reprochó.

Con esta intervención, Plex trasladó a la charla una de las mayores quejas de los vecinos de la isla, quienes denuncian la lentitud en la entrega de viviendas tras la emergencia de 2021. El creador de contenido insistió así en la realidad cotidiana de decenas de familias que, pese al tiempo transcurrido, continúan esperando una solución habitacional permanente por parte de las administraciones.

Sánchez sobre el Lamborghini de Plex

Uno de los momentos más comentados de la grabación ocurrió durante el recorrido por la casa del creador de contenido, cuando el presidente descubrió el coche de lujo aparcado en el jardín. «Coño, pero si aquí hay un Lamborghini», exclamó Sánchez.

La escena dio pie a que ambos recordaran en tono distendido la famosa frase de Sánchez de septiembre de 2024, cuando pidió «más transporte público y menos Lamborghinis». Después de matizar sus palabras, el presidente acabó subiéndose al deportivo, asegurando que nunca antes se había sentado en uno.