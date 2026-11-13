El Gobierno retira al Ejército de Ceuta aunque quedan 15.000 invasores: de 200 militares a 25 y sólo patrullan de día

El Gobierno de Pedro Sánchez ha retirado al Ejército de Ceuta aunque todavía quedan 15.000 invasores: de los 200 militares que patrullaban las calles ha dejado tan solo a 25, y sólo durante el día; por las noches ya no vigilan. Una decisión de la que discrepan dentro del Cuerpo, conscientes de que el problema persiste y que quieren proteger a la ciudadanía.

Si el malestar en las filas del Ejército no había salido todavía a la luz, es porque los efectivos tienen prohibido pronunciarse sobre cuestiones operativas. No pueden hacerlo ni los militares ni tampoco las asociaciones que los representan. Y también porque han recibido la orden de decir que hay «normalidad», algo que «es mentira», como sostienen indignados.

Durante todos estos meses, desde la invasión, permanecían desplegadas dos compañías completas, que sumaban en conjunto unos 200 militares. Ahora, según ha podido saber OKDIARIO, el Gobierno sólo despliega una sección, integrada por 25 efectivos. Cada día, la patrulla es de una unidad distinta, bien de regulares –las antiguas tropas nómadas–, la Legión, Caballería, ingenieros, zapadores y logísticos, entre otras.

Por las noches, como ocurría también antes del asalto masivo, un pelotón del QRF, la fuerza de reacción rápida, permanece en alerta para intervenir ante emergencias o crisis de seguridad, integrado de forma rotatoria por las distintas unidades de la Comandancia General de Ceuta.

Así las cosas, los efectivos militares han dejado de custodiar de forma permanente los supermercados y el Hospital Universitario de Ceuta, donde el pasado 31 de octubre fueron agredidas varias enfermeras «por una persona no residente» tras la retirada de los efectivos.

Los ilegales inundan los barrios

Actualmente, los ilegales que no están en los centros de inmigrantes desplegados por el Gobierno en distintas zonas de la ciudad, se encuentran escondidos en barrios e infraviviendas para evitar ser devueltos. Como recientemente ha revelado también OKDIARIO, el 90% de los invasores de Ceuta no se personan a la citación policial para el triaje, con el que comienza el procedimiento de expulsión.

El pasado 25 de octubre, las mujeres de Ceuta denunciaron en una manifestación en Madrid que siguen «sin poder salir solas» y exigieron al Gobierno de Pedro Sánchez soluciones inmediatas. «El Gobierno nos ha abandonado» es el sentir unánime del colectivo. OKDIARIO ha conversado con 15 de ellas para conocer cómo les ha afectado la invasión, cuál es la situación actual y qué medidas reivindican. Aquí puede escuchar su testimonio: