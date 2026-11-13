El Gobierno retira al Ejército de Ceuta aunque quedan 15.000 invasores: de 200 militares a 25 y sólo patrullan de día
Sólo despliega una sección frente a las dos compañías completas que prestaban servicio día y noche
El Gobierno de Pedro Sánchez ha retirado al Ejército de Ceuta aunque todavía quedan 15.000 invasores: de los 200 militares que patrullaban las calles ha dejado tan solo a 25, y sólo durante el día; por las noches ya no vigilan. Una decisión de la que discrepan dentro del Cuerpo, conscientes de que el problema persiste y que quieren proteger a la ciudadanía.
Si el malestar en las filas del Ejército no había salido todavía a la luz, es porque los efectivos tienen prohibido pronunciarse sobre cuestiones operativas. No pueden hacerlo ni los militares ni tampoco las asociaciones que los representan. Y también porque han recibido la orden de decir que hay «normalidad», algo que «es mentira», como sostienen indignados.
Durante todos estos meses, desde la invasión, permanecían desplegadas dos compañías completas, que sumaban en conjunto unos 200 militares. Ahora, según ha podido saber OKDIARIO, el Gobierno sólo despliega una sección, integrada por 25 efectivos. Cada día, la patrulla es de una unidad distinta, bien de regulares –las antiguas tropas nómadas–, la Legión, Caballería, ingenieros, zapadores y logísticos, entre otras.
Por las noches, como ocurría también antes del asalto masivo, un pelotón del QRF, la fuerza de reacción rápida, permanece en alerta para intervenir ante emergencias o crisis de seguridad, integrado de forma rotatoria por las distintas unidades de la Comandancia General de Ceuta.
Así las cosas, los efectivos militares han dejado de custodiar de forma permanente los supermercados y el Hospital Universitario de Ceuta, donde el pasado 31 de octubre fueron agredidas varias enfermeras «por una persona no residente» tras la retirada de los efectivos.
Los ilegales inundan los barrios
Actualmente, los ilegales que no están en los centros de inmigrantes desplegados por el Gobierno en distintas zonas de la ciudad, se encuentran escondidos en barrios e infraviviendas para evitar ser devueltos. Como recientemente ha revelado también OKDIARIO, el 90% de los invasores de Ceuta no se personan a la citación policial para el triaje, con el que comienza el procedimiento de expulsión.
El pasado 25 de octubre, las mujeres de Ceuta denunciaron en una manifestación en Madrid que siguen «sin poder salir solas» y exigieron al Gobierno de Pedro Sánchez soluciones inmediatas. «El Gobierno nos ha abandonado» es el sentir unánime del colectivo. OKDIARIO ha conversado con 15 de ellas para conocer cómo les ha afectado la invasión, cuál es la situación actual y qué medidas reivindican. Aquí puede escuchar su testimonio:
Y volverán a manifestarse el próximo 21 de noviembre, esta vez en la ciudad autónoma, bajo el lema Ceuta sigue esperando. Para reclamar soluciones, porque lo que ven actualmente es «una bolla rota, un sólo guardia civil en la frontera, menos efectivos policiales y una desescalada militar», mientras, según el Gobierno ceutí, permanecen «alrededor de 15.000 ilegales» en una ciudad de apenas 83.000 habitantes.
El pasado lunes, 9 de noviembre, la ciudadanía de Ceuta transmitió de primera mano a la ministra de Defensa, Margarita Robles, su preocupación en su última visita a la ciudad autónoma. Y volvieron a reclamar al Ejecutivo más seguridad y una mayor presencia de militares, ya que siguen «con miedo» transcurridos 106 días del asalto masivo, ya que Ceuta continúa invadida.
Tras el desalojo de los asentamientos en la playa del Trampolín y El Tarajal, parte de los inmigrantes se han desplazado hacia montes, barriadas y pisos patera para evitar su identificación. De hecho, los ceutíes aseguran que ahora hay más invasores que antes deambulando por las calles.
En Ceuta continúan los altercados y conflictos en las calles, sobre todo por las noches. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la delincuencia se ha incrementado un 60% en la ciudad autónoma desde agosto en comparación con el año anterior. Además, continúa la presión de los ilegales en los servicios sanitarios de la ciudad, con una media de 120 inmigrantes atendidos al día. Y la Cámara de Comercio ha cifrado este jueves ante la Audiencia Nacional en hasta 74 millones de euros la factura del asalto y ha avisado de años de crisis.
Sánchez vende normalidad desde agosto
A principios de agosto, a escasos días de la invasión a Ceuta de más de 80.000 ilegales, el Gobierno ya hablaba de normalidad y control en la ciudad autónoma. Sin embargo, se producían violaciones diarias, así como agresiones a policías, guardias civiles y militares que ha venido destapando OKDIARIO.
A mediados de septiembre ya se habían presentado 59 denuncias en la Policía contra los invasores por ataques a policías, militares y guardias civiles, y 38 por agresiones sexuales, 13 de ellas con penetración, según ha podido saber este diario de fuentes policiales. La inmensa mayoría de los denunciados por ataques y agresiones sexuales son marroquíes.
Cabe tener en cuenta que no todas las agresiones sexuales se denuncian y también que cada denuncia puede tener varios perjudicados.
Los militares piden audiencia al Rey
Como reveló en exclusiva OKDIARIO, los militares se hartaron de las agresiones que sufren a manos de los ilegales y pidieron audiencia al Rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La Casa Real ha dado traslado urgente al Gobierno de la carta que le enviaron y los militares han quedado ahora a la espera de que ponga fecha a la audiencia.
Fue solicitada por la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), que quiere transmitir al monarca de primera mano la cruda situación que sufren en la ciudad autónoma, con ataques salvajes sin que el Ejecutivo les dotara de más armamento que porras y gas pimienta. Sólo unos pocos portaban fusil, por lo que se han estado viendo obligados a llamar al 112 para pedir auxilio y no ser linchados.
«Queremos que toda España vea que Su Majestad oye a los militares», declara a este diario el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, destacando que es la misma situación que con su visita a Ceuta, donde no puede hacer nada, pero con ella da «apoyo moral institucional». Y eso, según sostiene, es «lo que ahora necesitan los militares».
El Defensor del Pueblo también ha admitido a trámite la queja de tres asociaciones de militares sobre la falta de seguridad física, jurídica y medios que han venido sufriendo los efectivos desplegados en Ceuta por la invasión.
Además, ATME, por su parte, ha enviado recientemente una misiva al presidente del Gobierno reprochándole «la falta de apoyo» ante las agresiones, así como que en el colectivo se sienten «humillados y abandonados» por el Ejecutivo, ante su «inacción» frente a «las principales preocupaciones que afectan a los miembros de las Fuerzas Armadas y, especialmente, a la Escala de Tropa y Marinería, a la que representa esta asociación».