El Defensor del Pueblo abre una investigación por la queja de los militares de Ceuta de falta de medios

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja de tres asociaciones de militares sobre la falta de seguridad física, jurídica y medios que sufren los efectivos desplegados en Ceuta por la invasión. Como viene informando OKDIARIO, los militares que desarrollan esta misión en la ciudad autónoma denuncian que no se les ha dotado de «los medios adecuados para hacer su trabajo en condiciones» y sufren constantes agresiones a manos de los ilegales.

Además, los militares de Ceuta subrayan que es fundamental que dispongan de una seguridad jurídica adecuada antes de asumir tareas en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de evitar actuaciones que puedan derivar en denuncias posteriores ante los tribunales y garantizar que cada intervención se realice con pleno conocimiento de sus límites y responsabilidades, y que no queden desamparados.

Ante la inacción del Gobierno ante estas demandas transcurridos ya dos meses desde la invasión, la Asociación Profesional de Suboficiales (Asfraspro), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), y la Unión de Militares de Tropa (UMT) pidieron amparo al Defensor del Pueblo para que fuerce al Ejecutivo a tomar medidas urgentes, como son dotar a los efectivos de Ceuta de un fusil para cada uno, como ocurre en el resto de la Península cuando están de maniobras, así como que se les nombre como agentes de la autoridad.

La queja fue presentada el pasado 22 de septiembre. Ahora, el Defensor del Pueblo abre un expediente para investigar el caso.

«Los militares estamos totalmente desbordados, necesitamos refuerzos urgentes y órdenes contundentes y claras para poder realizar el trabajo que se nos han encomendado sin que estemos expuestos y maniatados frente a las agresiones», declaran indignados a OKDIARIO militares afectados.

Para Asfaspro, Aume y UMT la admisión a trámite de su queja supone «un hito de enorme relevancia». «Respaldadas por el criterio del Defensor del Pueblo, las organizaciones ven ratificadas las continuas denuncias que llevan trasladando a la Administración sobre la precaria situación en la que el personal militar se encuentra prestando servicio en las calles y perímetro fronterizo de Ceuta», han indicado este lunes en un comunicado conjunto.

En él destacan que «en las últimas semanas, la tensión operativa en la ciudad autónoma y las intervenciones sobre el terreno han evidenciado de forma palmaria los riesgos a los que se exponen los efectivos: agresiones, falta de protocolos claros de actuación, exposición sanitaria sin medidas de prevención de riesgos laborales suficientes y ausencia de amparo para proteger los datos identificativos del personal y de sus familias frente a posibles señalamientos y represalias».

Estas asociaciones hacen hincapié en que no es admisible que los militares sigan encadenando misiones y servicios de máxima exigencia sin que el Ministerio de Defensa proporcione:

Seguridad jurídica e instrucciones claras: Reglas operativas que otorguen plena cobertura legal y funcional a los soldados en el ejercicio de sus cometidos en la vía pública y perímetro fronterizo. Seguridad física y prevención de riesgos: Dotación de medios de protección individual adecuados ante ataques físicos y protocolos preventivos frente al contacto con enfermedades transmisibles. Protección de datos identificativos: Medidas contundentes para impedir la identificación y localización personal de los militares desplegados y la de sus familias.

«Resulta incomprensible que las Fuerzas Armadas deban recurrir a la máxima institución de garantías constitucionales para reclamar unas condiciones laborales dignas, seguras y protegidas», critican Asfraspro, Aume y UMT, que seguirán «con máxima atención el curso del expediente abierto y la información que el Ministerio de Defensa está obligado a remitir al Defensor del Pueblo, exigiendo soluciones inmediatas y reales para todos los compañeros destinados o comisionados en Ceuta».

Ataques a militares

Militares, policías y guardias civiles sufren a diario amenazas y agresiones de los inmigrantes ilegales que todavía permanecen deambulando en la ciudad autónoma.

Los militares están sufriendo emboscadas con apedreamientos, intentos de apuñalamiento, amenazas de muerte con cuchillos, patadas, puñetazos y ataques con cócteles molotov. Hasta les ponen trampas en los acantilados para que caigan al vacío. Ya hay efectivos con fractura de peroné, dislocación de rodilla y multitud de traumatismos de estos ataques.

De hecho, a mediados de septiembre dos militares tuvieron que ser evacuados de Ceuta a Madrid por la gravedad de las lesiones.

Desde el colectivo vienen denunciando que no les dejan defenderse en Ceuta, señalando que sólo se les permite llevar un fusil para cada cuatro, cinco o seis efectivos para el patrullaje frente a los más de 20.000 ilegales que permanecen en ella, cuando en el resto de España se les dota de uno de forma individual.

Muchos de los efectivos de Ceuta sólo disponen de porras y algunos otros de porras y spray pimienta, por lo que se ven obligados a tener que llamar al 112 pidiendo auxilio para no ser linchados.