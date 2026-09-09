Garamendi advierte de pérdidas en los negocios de Ceuta y pide seguridad «urgente» para la ciudad

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Asociaciones Empresariales (CEOE), ha advertido este miércoles que las pérdidas de los negocios en Ceuta tras crisis por la invasión de unos 80.000 inmigrantes desde la frontera con Marruecos «son evidentes», y ha pedido para la ciudad autónoma seguridad «urgente».

Garamendi, que ha reunido a la Junta de la CEOE en Ceuta y ha escuchado a los empresarios locales, ha reconocido que están preocupados por la situación que están atravesando los negocios de la ciudad autónoma, que principalmente son pequeños comercios.

«Los empresarios nos dicen que lo que quieren es vivir como vivían antes, quieren volver a la normalidad», ha subrayado el presidente de la CEOE, tras denunciar que actualmente en Ceuta «no hay libertad de empresa», dada la inseguridad que se vive en la ciudad, que está obligando a algunas empresas a incluso contratar seguridad privada.

Para el líder de los empresarios, esto es un problema de soberanía nacional y ha remarcado que esto «no puede volver a pasar». «Se tendrá que decidir quién lo ha hecho bien o mal, pero no puede volver a pasar. Es un atentado contra la soberanía», ha enfatizado.

La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, ha señalado que los negocios necesitan una solución inmediata y, sobre todo, un plan hasta que la situación se solucione. «Mientras estemos en esta situación, las ayudas son total y absolutamente insuficientes», ha lamentado.

Y es que, aunque ha valorado las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Economía, los empresarios ceutíes han advertido de que el problema es que la catástrofe sigue y no hay ni plan ni una solución inmediata para volver a la normalidad, que es lo que el empresariado principalmente necesita.

CEOE congela al Gobierno

Además, Garamendi ha cargado contra el Real Decreto-ley del registro público de lobbies, que obliga a la patronal a inscribirse, y ha anunciado que no mantendrá contactos con el Gobierno hasta el 16 de septiembre, cuando la norma se someterá a votación en el Congreso.

«Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley», ha explicado el presidente de la patronal en declaraciones a los medios de comunicación desde Ceuta.

El Real Decreto-ley que regula los lobbies en España, aprobado recientemente por el Gobierno, obliga a las organizaciones empresariales y sindicales a inscribirse en el llamado ‘Registro de Grupos de Interés’ siempre que realicen actividades destinadas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos.

Pero Garamendi ha recordado que la CEOE se incluye en la Constitución Española como agente social. «Nosotros defendemos a las empresas con sentido de Estado», ha remarcado.

Por ello, y dado que el día 16 de septiembre la norma se somete a convalidación en el Congreso de los Diputados, el líder de los empresarios ha decidido congelar los contactos con el Ejecutivo, esperando que sea rechazada. «Ni nos pondremos al teléfono», ha advertido.

En esta misma línea, el presidente de la patronal ha reconocido que es «difícil» poder llegar a acuerdos con los sindicatos en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) dado que no hay un «espacio seguro» en cuanto a las medidas que tiene encima de la mesa el Ministerio de Trabajo.

Concretamente, Garamendi ha hecho referencia a la revisión de la ley para que los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no sean absorbibles con pluses o complementos, un acuerdo al que llegó el Gobierno con los sindicatos en el último pacto para la subida del SMI y que aún no se ha aprobado.