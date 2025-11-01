La multinacional española Indra ha lanzado oficialmente la división IndraMind, dedicada exclusivamente a servicios de ciberdefensa, ciberseguridad y guerra electrónica, en un contexto en el que la escalada geopolítica y tecnológica exige nuevas respuestas estratégicas. Según ha informado la empresa, la unidad ha arrancado con una plantilla inicial de unos 3.000 empleados y un volumen de negocio estimado de 300 millones de euros anuales.

«Cerebro digital» para operaciones críticas

La división se sustenta sobre una plataforma de inteligencia artificial también bautizada IndraMind, cuya arquitectura modular, abierta, interoperable y segura permite gestionar, automatizar y anticipar amenazas en entornos militares y civiles. Según la compañía, la plataforma integra sensores, drones autónomos, simulaciones por gemelo digital, satélites y sistemas de mando y control.

El proyecto contempla un modelo de negocio mixto, con aproximadamente la mitad de los ingresos procedentes del ámbito militar y la otra mitad del sector civil (infraestructuras críticas, banca, grandes corporaciones).

Dentro de su estrategia de crecimiento, Indra no descarta realizar adquisiciones o alianzas que refuercen la división IndraMind, tanto para acelerar capacidades como para ampliar mercado. Se menciona ya una colaboración con la empresa Multiverse Computing para potenciar la inteligencia artificial aplicada.

Respuesta a la guerra híbrida

En un mundo donde las amenazas ya no son solo convencionales sino que incluyen ciberataques, sabotaje, drones y desinformación, Indra señala que IndraMind ha sido diseñada para afrontar «la guerra híbrida». La iniciativa se alinea con los planes nacionales y de la Unión Europea para invertir en tecnología autónoma, protección de infraestructuras críticas y desarrollo de capacidades propias.

Claves del negocio y el reto del talento

Con un negocio estimado de 300 millones de euros hasta la fecha, IndraMind parte con ventaja, pero también con desafío: atraer talento especializado en inteligencia artificial, ciberseguridad, sistemas autónomos y operaciones multidominio. El crecimiento orgánico se complementará con adquisiciones para captar startups o tecnologías emergentes.

Además, la plataforma IndraMind se desplegará tanto en entornos civiles (infraestructura, transporte, banca) como en defensa, lo que amplia su abanico de clientes y le da mayor resiliencia de negocio.

Perspectivas

La puesta en marcha de IndraMind da a Indra una carta de presentación potente para participar en los grandes programas europeos de defensa e inteligencia artificial. No obstante, la división también deberá demostrar resultados operativos, comerciales y tecnológicos en un mercado cada vez más competitivo, donde no sólo están los tradicionales actores de defensa sino también compañías tecnológicas que irrumpen en el ámbito de la ciberseguridad avanzada.

En resumen, IndraMind representa una apuesta decidida de la firma española por posicionarse en el centro de la «nueva frontera» de la defensa y la seguridad: la convergencia de lo digital, lo físico y lo operativo, con la IA como eje central. La iniciativa puede marcar un hito en la industria española de tecnología avanzada si logra articular talento, innovación, escala y alianzas estratégicas.