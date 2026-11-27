Vin Diesel ha tenido bastantes problemas para sacar adelante el último capítulo de la saga Fast & Furious. La anterior entrega, Fast X no obtuvo los resultados esperados por parte de Universal Pictures y ahora, la propiedad intelectual deberá despedir la historia principal de Toretto y compañía, volviendo al asfalto de la ciudad de Los Ángeles, donde comenzó todo con la cinta primigenia en 2001. Así y con el estreno de Fast Forever programado para el 2028, la estrella de la franquicia no pierde el tiempo con el futuro de su agenda fílmica y por eso, ya conocemos el que será el siguiente capítulo narrativo tras encarnar durante un cuarto de siglo al patriarca del tunning cinematográfico: Buriall Hill, un thriller que cuenta con el guionista de la próxima película de John Wick.

Amazon es el estudio que se ha adelantado al resto, desembolsando ya 40 millones de dólares por los derechos de exhibición internacionales de la película. En cambio, su distribución en Estados Unidos todavía busca major. Desde Deadline ya hablan de un presupuesto estimado que rondaría los 70 millones de dólares. Pero, ¿cuál es la premisa real detrás de Burial Hill? ¿Cuándo comenzará a rodarse?

‘Buriall Hill’: Vin Diesel no abandona el cine de acción

Los detalles de producción que conocemos, aparte de la presencia de Vin Diesel en el papel protagonista, residen en las dos figuras que armaran esta historia de justicieros violentos y policías corruptos. Por un lado, en el libreto estará Mike McGrale, quien se ha encargado de escribir el último spin-off de la IP protagonizada por Keanu Reeves, John Wick: Caine. Por otro, en la silla de director se sentará Jamie Payne, el director encargado de haber dirigido las dos cintas derivadas de la serie Luther.

La trama nos pone en la piel de un solitario jardinero que trabaja en el cementerio de Burial Hill, buscando la redención y obtener algo de paz tras una vida marcada por la violencia. Sin embargo, esa tranquilidad se esfuma cuando en el lugar irrumpe un joven testigo que es perseguido por un grupo de policías corruptos, los cuales intentan silenciarlo para encubrir sus propios delitos. El misterioso jardinero deberá volver a hacer valer sus habilidades y sobrevivir a una cacería nocturna para desenmascarar a los agentes antes de que amanezca.

Según se sabe, el rodaje está previsto para comenzar en Australia en los primeros meses del ya inminente 2027.

Diesel también volverá a su papel de Riddick

En 2028, aparte del hipotético adiós de su Torretto en Fast Forever, quizás se le pueda sumar una despedida más. Diesel volverá a encarnar al personaje de Riddick en una secuela titulada Riddick: Furya, la cuarta entrega de una saga en la que por fin el antihéroe principal visitará su planeta de origen.

El universo de A todo gas, no obstante, regresará para narrar dos series derivadas que ya han recibido la luz verde de Universal Pictures.