Rápidos, furiosos y televisivos: la saga ‘Fast & Furious’ dará el salto al streaming con varias series

La frontera entre el séptimo arte y la pequeña pantalla es cada vez más difusa. Hace algunas décadas, Hollywood comenzó a buscar en los éxitos televisivos el punto de partida de sus nuevas superproducciones. De ahí surgieron sagas como, por ejemplo, Misión Imposible. Sin embargo, ese salto es ahora más que nunca una vía de doble sentido donde encontramos casos como el de Harry Potter, Fargo o la reciente El fuego de la venganza. El turno le ha llegado en esta ocasión a la triunfal franquicia de Dominic Toretto y su copiosa familia automovilística: Fast & Furious tendrá varias series de televisión de acción real.

La propiedad intelectual ha recaudado más de 7.000 millones de dólares entre sus 10 entregas. No obstante, la IP no pasa por su mejor momento, encadenando varias complicaciones en el desarrollo de un capítulo final que deberá volver a sus orígenes, con una trama que no implique una superproducción internacional de espionaje por todo el planeta. Universal Pictures sigue confiando en Vin Diesel y su equipo, pero bajo ningún concepto la mejor quiere volver a arriesgarse con un presupuesto que ronde los 400 millones de dólares.

Fast Forever cerrará la saga principal devolviendo la historia a las calles y a la temática de las carreras callejeras de Los Ángeles. Es decir, tendremos un filme que, con un presupuesto de 200 millones, recuperará el espíritu original de la cinta del 2001. La franquicia debe reciclarse y uno de sus puntos fuertes será la expansión al terreno serial. Fast & Furious tendrá varias series en la plataforma de Peacock (En España, SkyShowtime).

‘Fast & Furious’ tendrá varias series

El propio Vin Diesel ha confirmado la noticia en un evento organizado con motivo del medio siglo de vida de este cosmos de películas que bebía directamente de cintas como Le llaman Bodhi (1991) y que, poco a poco, terminó derivando en una suerte de blockbusters mundiales con códigos más cercanos al cine de superhéroes que al thriller criminal de acción.

En el espacio generado por NBCUniversal, el actor contó cómo, a día de hoy, existen hasta cuatro proyectos televisivos en desarrollo:

«Como todos sabéis, estas películas son algo muy especial para nosotros, pero durante la última década nos hemos dado cuenta de que los fans querían más, querían que ampliáramos el legado de los personajes y sus historias».

¿Quién está detrás de estas producciones?

Por el momento y aunque en el ecosistema de Fast & Furious se orquestan varias series, sólo una de ellas calienta ya motores para una producción inminente. Sin todavía un argumento oficial y, con el objetivo de trasladar al serial el mundo criminal de las carreras, saltos y acrobacias imposibles, la primera serie contará con la dirección de Mike Daniels, uno de los realizadores de Sons of Anarchy (2008).

La franquicia sí que tuvo en su momento una adaptación animada titulada Fast & Furious: Spy Racers. Serie dirigida a los más pequeños y que tiene 52 episodios emitidos en Netflix.