El futuro de ‘Fast & Furious’ está en buenas manos: este es el actor mejor posicionado para recoger el testigo de Vin Diesel

La franquicia de Fast & Furious encontrará (por fin) el final de su recorrido con una película que cerrará el arco narrativo de Toretto y su familia. Fast Forever llegará a los cines en 2028, pero la propiedad intelectual no va a tomarse un respiro demasiado prolongado. Desde Universal Pictures ya preparan una serie que aterrizará en la plataforma de Peacock el mismo año del estreno de la última historia que protagonizará Vin Diesel. Ahora, fuertes rumores de la industria sugieren que en el próximo largometraje tendremos a un nuevo actor que recogerá el testigo del gran patriarca automovilístico del celuloide: Charles Melton.

Este intérprete de 35 años no es ningún desconocido para Hollywood. Debutó en la pequeña pantalla con un papel secundario en la serie Riverdale y pronto, comenzó a destacar en un rol alejado del foco protagonista en producciones como Bad Boys for Life y Heart of Champions. Pero lo que de verdad puso su rostro en el mapa de los estudios fue su brillante interpretación en Secretos de un escándalo, logrando por el camino una nominación al Globo de Oro al mejor actor de reparto. Tras ello, ha demostrado poder ser una figura de acción apareciendo en Warfare: Tiempo de guerra se ha implicado incluso en proyectos de nicho autoral, como la última cinta de Nicolas Winding Refn, Su propio infierno. Este 2026, también estrenó Bronca 2, logrando por el camino su primera nominación en los Emmy. Melton es en esos instantes, representa esa figura de estrella incipiente capaz de dar ese salto protagónico comercial que, por otro lado, no termine canibalizando a la IP.

Charles Melton podría ser el futuro protagonista de la saga ‘Fast & Furious’

El rumor corre a cargo del popular Insider del audiovisual norteamericano, Jeff Sneider, quien publicaba hace algunas horas la información en su newsletter, The InSneider.

En la publicación, el periodista revelaba que desde el estudio se buscaba ya al grupo de actores que encarrilaría ese relevo generacional que tanto necesita la saga. Según Sneider, el líder de la nueva cuadrilla de pilotos estaría en manos de un personaje al que encarnará Charles Melton, el cual, para hacer la transición más orgánica, también participaría de algún modo en el capítulo final de una historia que tuvo su pistoletazo de salida en 2001.

Eso sí, parece que tendremos que esperar todo esto algo más de lo que el propio Diesel y Universal desearían. Tras el desastre comercial que supuso Fast 10, la major le exigió al equipo del actor un reajuste del presupuesto, recortando los elevados salarios del elenco y tratando de recuperar el espíritu callejero de los primeros largometrajes. Alejándose así de los excesos hiperbólicos que poco a poco han transformado a la franquicia en una suerte de cine de espías superheroicos que podían imponerse incluso a cualquier ley de la física.

Fast Forever no tiene un libreto terminado y todavía ni un director agenciado para la despedida de la historia original.

Melton también podría ser la estrella del live-action del anime más esperado

La industria está muy pendiente de los pasos que da Melton. De hecho, aparecerá junto a John Leguizamo y Matt Damon en la próxima película (todavía sin título) de los Daniels, ganadores del Oscar por Todo a la vez en todas partes.

Aunque lo que más estimularía a los fans sería la confirmación de verlo como el maestro Kakashi, dentro del futuro live-action que Lionsgate prepara de Naruto.