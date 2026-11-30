Sarah Santaolla ha vuelto a recurrir a su más habitual recurso: insultar y criticar públicamente la actuación de los partidos conservadores basándose en ideas sin fundamento y argumentos vacíos que nada tienen que ver con las elecciones generales de este 29 de noviembre. Lo ha hecho de forma pública y empleando como megáfono la nueva cadena de televisión afín al régimen sanchista, La Séptima, en el programa que ha cubierto el escrutinio de los votos que decidirán el futuro de España durante los próximos cuatro años.

La colaboradora de extrema izquierda ha utilizado como arma arrojadiza la violencia de género, insinuando que, en caso de que la coalición PP-Vox llegara al gobierno, la figura de la mujer peligraría más que nunca, después de que el gobierno que ella ha defendido haya dejado cientos de violadores en la calle por la ley del «solo sí es sí» o todas las mujeres que han quedado expuestas al peligro por los fallos en las pulseras antimaltrato.

Todos estos ataques que ha vertido hacia los conservadores se han producido cuando el porcentaje de los votos escrutados rondaba el 50%. La mesa del programa ya daba por hecho la caída del Partido Socialista y con él la de su líder, Pedro Sánchez, quien tendrá que abandonar La Moncloa próximamente.

En ese mismo momento, Santaolalla ha llegado a comparar el asalto al Capitolio con la que, según ella, hubiera sido la reacción de las personas afines de PP y Vox en una supuesta victoria del PSOE. También acusa a estos de no saber ganar por las reacciones de sus votantes o periodistas que se encuentran en la calle Génova a la ya certificada victoria de los conservadores.

Por último, se ha mostrado visiblemente dolida por el resultado de las elecciones generales, lamentando que «la izquierda alternativa no haya podido aguantar» y lanzando una pregunta al aire: «¿qué hubiese pasado si hace dos semanas la izquierda hubiese ido junta?», supongo que nunca lo sabremos.