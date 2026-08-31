De Adam a Walter: AEMET desvela los 21 nombres de borrascas y DANAS de gran impacto

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha revelado este 31 de agosto la temporada de borrascas y DANAS 2026-2027, la décima campaña consecutiva en la que el organismo bautizará con nombre propio a los fenómenos que generen un gran impacto en España.

La lista, compuesta por 21 nombres que alternan entre masculinos y femeninos, comienza con Adam y termina con Walter. Entre ambos figuran otros como Julia, Lola o Rafael, acordados con los países del grupo suroeste europeo.

Una borrasca es un sistema de bajas presiones que se forma en las latitudes medias y que, en el hemisferio norte, hace girar el viento en sentido contrario a las agujas del reloj. Una DANA, en cambio, es una depresión aislada en niveles altos capaz de dejar lluvias torrenciales.

Este año ha sido Francia la encargada de elaborar la propuesta de nombres, dentro de un sistema rotatorio que reparte esa tarea entre los distintos servicios meteorológicos del grupo cada temporada.

Sólo los fenómenos de mayor impacto

No todas las borrascas y DANAS recibirán un nombre. AEMET sólo bautizará aquellas que puedan producir un gran impacto y obliguen a activar avisos en amplias zonas del país.

El primer criterio son los avisos naranjas o rojos por vientos muy fuertes. El segundo combina avisos naranjas o rojos por lluvias o nevadas intensas junto con avisos amarillos por viento. En el caso de las DANAS, ese segundo criterio se simplifica: no será necesario activar avisos por viento para que el fenómeno reciba un nombre propio.

Un grupo de seis países

AEMET forma parte del grupo suroeste del nombramiento de borrascas junto a los servicios meteorológicos de Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra, dentro del consorcio europeo EUMETNET.

La agencia española participa en este programa desde 2017, aunque no fue hasta 2025 cuando comenzó a poner nombre también a las DANAS, las depresiones aisladas en niveles altos. La lista incluye nombres de los seis países del grupo y se intenta, aunque no siempre resulta sencillo, que todos ellos sean pronunciables en los distintos idiomas.

Letras con pocos nombres disponibles

Del alfabeto se han sacrificado algunas letras, como la Q y la U, que apenas cuentan con nombres propios que puedan representarlas dentro de la lista.

Bautizar estos fenómenos, según AEMET, favorece una comunicación más efectiva ante temporales de viento, mala mar, lluvia y nieve, además de facilitar su identificación en los estudios que la agencia publicará a lo largo de la temporada en su página web.

Nombres de reserva

Se dio la circunstancia de que a finales de marzo de 2026, la temporada de borrascas y DANAS ya había nombrado 19 de los 21 fenómenos previstos, el récord absoluto desde que arrancó el sistema en 2017. El anterior máximo, 17 nombres, se batió con cinco meses de margen antes del cierre de la campaña.

Del listado original sólo quedaban disponibles Vítor y Wilma. El portavoz de AEMET, Rubén del Campo, confirmó entonces que el Grupo Suroeste había acordado, por primera vez en la historia del sistema, una lista de reserva con cinco nombres adicionales que se irían haciendo públicos según fuera necesario.

La lista completa de los 21 nombres

La lista completa de la temporada 2026-2027 queda así: Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michel, Nathalie, Oscar, Paola, Rafael, Sandra, Thomas, Vera y Walter.