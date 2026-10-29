Yolanda Guillén, la diseñadora a la que la Reina Letizia apoyó tras la DANA, recuerda dos años después «aquel horror»

Dos años después de la DANA que arrasó parte de la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, Yolanda Guillén recuerda una fecha que marcó su vida y su negocio. La diseñadora nos comparte una imagen de las labores de limpieza tras las inundaciones, acompañada de unas palabras sobre las pérdidas y las dificultades de volver a empezar. «Hoy hace dos años de un día que jamás olvidaremos».

La diseñadora, que sufrió las consecuencias de las riadas en su firma de moda, pone el foco en el impacto que aquella jornada sigue teniendo para quienes la vivieron. «Dos años de aquel horror, de tanto sufrimiento, de tantas pérdidas y de tantas vidas que cambiaron para siempre», expresa. Un recuerdo que va más allá de los daños materiales y que, en este segundo aniversario, dedica especialmente a las familias de las víctimas.

«Nosotros tuvimos la suerte de poder seguir adelante, aunque hay cosas que nunca se olvidan y heridas que tardan mucho en cerrar», reconoce Guillén. La diseñadora habla así de su propia recuperación, pero también de la huella emocional de una tragedia que obligó a numerosos comerciantes y pequeños empresarios a reconstruir sus proyectos.

En su caso, ese camino contó con un importante impulso: el apoyo de la Reina Letizia. Como contamos en COOL, doña Letizia eligió un vestido azul de la firma para el homenaje del primer aniversario de la DANA y también lució otro de sus diseños durante una visita a Guadalupe. Aquella visibilidad multiplicó el interés por sus creaciones dentro y fuera de España. En febrero de 2026, Guillén anunciaba además la apertura de un nuevo establecimiento en el centro de Valencia, de casi 200 metros cuadrados.

Ahora, el protagonismo de su mensaje recae en quienes sufrieron una pérdida irreparable. «Hoy quiero mandar un abrazo enorme, de todo corazón, a todas esas personas que perdieron a un ser querido aquel día. No hay palabras suficientes para aliviar un dolor así».

Con estas palabras, Guillén recuerda lo que supuso seguir adelante después de las inundaciones, sin dar por cerrado el dolor de aquella jornada. Dos años después, su mensaje combina el agradecimiento por haber podido continuar con el recuerdo de quienes todavía conviven con la ausencia.